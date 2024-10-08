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Coldplay｜Carousell：移除高於面值「Coldplay」門票　「klook」套票仍有售近萬元

社會

撰文： 陳展棋

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

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(coldplay FB)

英國殿堂級樂隊Coldplay，將於4月於啟德體育園連開3場巡迴演唱會《Coldplay: Music Of The Spheres World Tour》，被視為啟德體育園開幕頭炮。

二手網上平台Carousell發言人表示，致力為用戶提供安全且值得信賴的交易平台，並詳細列出了禁止及限制刊登的違禁品清單，當中包括炒賣高於面值的休閒娛樂門票，對此我們已採取行動一直把相關演唱會門票移除，並掃描平台以發現新的違規商品。發言人稱，鼓勵用戶在Carousell購買門票時多加小心。除此以外，如用戶發現任何可疑商品，建議作出檢舉。

不過，Carousell平台仍然有Coldplay門票發售，而且有賣家變陣，改為以連酒店套票出售。平台可見，各個連酒店套票的價錢不一，當中包括荃灣如心酒店、九龍海逸君綽酒店、以及美麗華酒店等選擇。套票價錢差異頗大，介乎1699-7600元。不過部分賣家未有標明，門票的劃位、以及酒店房間種類等詳細資料。

另亦有賣家，改售的標明是Klook套票，當中有賣家稱屬「唔小心買多」，為4月12日尾場A區「靚位」兩張，原價一張$2099，並可住旺角帝盛酒店一晚。賣家稱可提供收據，商議取票地點，留聯絡方式保障大家，售8800元並可議價。

(Carousell 網頁)

(Carousell網頁)

 

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