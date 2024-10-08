  • 28°C
香港時間：2024108日 (二) 20:57
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 乳癌 親子模仿大賽 名校專區 超市大搜查 藥物百科 北上攻略 職業特工體驗 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

兒童偏食｜4歲起只吃薯片薯條致營養不良　12歲少女患罕病失明險死【附解決偏食方法】

兒童健康

撰文： 王明芳

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

分享：

分享：

熱門 乳癌 親子模仿大賽 名校專區 超市大搜查 藥物百科 北上攻略 職業特工體驗 高才通 會員有獎 Executive Mommy

12歲少女患罕病失明險死，4歲起只吃薯片身體缺1營養素。

【兒童健康/兒童偏食/自閉症/缺乏維他命A/失明/飲食失調症】兒童偏食問題可大可小。英國一名女童貝拉（Bella Mildons）自小患有自閉症以及飲食失調症，從4歲起幾乎只吃薯片和薯條，最終因為長期偏食，導致營養極度不均。12歲那年，她突然在家中昏迷，失去生命跡象，送院搶救後雖然拾回一命，但被診斷因嚴重缺乏維他命A而失明。

最新影片︰

童學園
關愛校園｜台山商會學校培育人才46載　以五「寶」啟發潛能視學生如瑰寶

兒童偏食｜4歲起只吃薯片和薯條

綜合外媒報道，貝拉自4歲起便只吃薯片和薯條，不愛進食蔬菜水果或其他食物。她的父母對女兒的飲食狀況感到擔憂，但醫生認為她的體重在正常範圍內，便未對她的偏食問題採取嚴格措施。這種情況持續了8年，直到貝拉12歲時，開始經常撞到東西，引起了父母的警覺。

某天，當母親進入貝拉的房間叫醒她時，卻赫然發現貝拉完全沒有反應。經過緊急送醫，醫生告知他們，貝拉因長期缺乏維生素A而失明，這一消息令他們震驚不已。

女童4歲起只吃薯片和薯條，導致營養不良。（iStock圖片）

兒童偏食｜營養不良導致視力喪失

醫生指出，儘管貝拉長期只攝取高熱量的食物，導致她的體重看似正常，但她的身體實際上病得很重。醫生表示，貝拉體內的維生素A水平幾乎與第三世界國家的兒童相當，這種嚴重的營養不足最終導致了她的視力喪失。

專家們強調，「迴避／限制性食物攝取失調症」（簡稱ARFID）是一種罕見的飲食失調症，患者對可接受的食物有極為狹窄的範圍，導致營養攝取嚴重失衡。這種情況可能與感官過敏、自閉症或過去的進食經歷有關。

兒童零食｜小朋友返學帶小息零食　營養師推介14款健康之選

目前16歲的貝拉由母親全職照顧，父母對女兒的遭遇感到愧疚，認為如果從一開始就認真對待她的挑食問題，或許她就不會失明。他們希望通過分享這一經歷，提醒其他家長及早關注孩子的飲食狀況，特別是對於有自閉症或其他相關問題的兒童。

他們呼籲社會對自閉症兒童的飲食問題給予更多關注，並建議相關團體對有明顯偏食問題的兒童進行全面的營養檢測，及早發現和干預飲食失調問題，以保障孩子的健康成長。

兒童偏食｜專家認為偏食是精神障礙

心理學家兼ARFID專家莫娜·漢森（Mona Hansen）表示，自2013年以來，ARFID已被認為是一種精神障礙，治療計劃應根據每位患者的具體情況量身定制。專家建議，家長在面對ARFID患者時，應避免強迫他們進食或在他們能吃的食物中偷偷添加其他成分。相反，可以讓患者看到他們所吃的各種食物，並鼓勵他們嘗試不同的口味和口感。

兒童偏食｜專家教路解決偏食方法

不少家長對於小朋友飲食都有各樣的煩惱，包括吃得慢、不專心吃飯、揀飲擇食等，而偏食相信也是最大煩惱之一。在醫學或營養學上，「偏食」暫無統一的定義，多指小孩對某一類食物表現出偏愛或厭惡，長期缺乏進食某一類型的食物可能造成營養不均而影響健康。

偏食的主因多來自行為和習慣，例如：

  • 抗拒從未接觸的新食物
  • 父母有偏食行為，表現出對食物的喜惡，令小孩有樣學樣
  • 曾有不愉快的進食經驗，如被迫吃完不喜歡的食物形成心理壓力
  • 沒有專注用餐，如邊吃邊看電視或手機
  • 平日進食的食物種類單一，使孩子較少接觸新食物
  • 零食雜食次數多，影響正餐胃口

小孩通常由7至8個月開始，對不同的食物出現喜好及厭惡，隨著年齡增長也會有愈明顯的表現，但性別上的差異不大。而以下幾種情況值得家長留意：

情況1：兒童偏愛吃零食

進食高脂高糖的零食後，兒童對正餐的胃口大大減低，不但容易因零食而攝取過量的熱量和脂肪引致肥胖，更會令營養攝取不足而影響發育成長。

情況2：兒童偏愛吃肉類而不吃菜

兒童因少吃蔬菜令肉類容易進食過量，而肉類含有較多的脂肪，短期會引致肥胖，長期而言當中的飽和脂肪含量高，可令血液壞膽固醇增加，影響心血管健康。

情況3：兒童偏愛吃某類別食物的幾種

例如兒童只愛吃葉菜，而不愛吃蘿蔔、彩椒、西蘭花等其他形態及顏色的蔬菜，會令微量營養如維他命及礦物質的攝取不均，可影響身體發育及免疫力。

4招解決偏食問題

營養師吳耀芬（Kathy）曾於TOPick撰文，分享4個解決小朋友偏食問題的貼士：

  • 想改善孩子偏食的情況，首先可先作一個觀察紀錄，把孩子一星期的飲食記下來，檢視每天的食物種類是否包括了五穀、肉蛋豆類、蔬菜、水果及奶製品，如每個種類都各有攝取，則不用擔心營養不足；若發現某一種類食物經常拒絕進食或沒有準備，則需要找出解決方法。
  • 盡量增加孩子接觸不同食物的機會，如在正餐中提供多種選擇，加入一些未曾接觸或暫時未願意吃的食物，同時以身作則，家長也一同進食。
  • 用有趣的故事書說出飲食均衡的概念，並準備顏色豐富的食物及不時更改烹調方式。
  • 另外，避免在飯前２小時內進食或飲用飲品，亦避免強迫兒童進食不接受的食物，應以耐性來增加進食機會。

兒童健康｜小朋友係食肉獸點算好？　營養師分享5招幫助均衡飲食

點擊圖片放大
+6
+5

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】

【中小學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

兒童健康｜小朋友便便唔順點算好？盤點嬰幼兒常見便秘原因　簡單7招輕鬆解決
18:17 2024/09/20
兒童健康｜小朋友便便唔順點算好？盤點嬰幼兒常見便秘原因　簡單7招輕鬆解決
兒童健康丨認識新興嬰兒飲食法　拆解嬰兒主導斷奶方式BLW利與弊
18:14 2024/10/03
兒童健康丨認識新興嬰兒飲食法　拆解嬰兒主導斷奶方式BLW利與弊
兒童健康丨小孩偏食港媽苦無對策　拆解常見5大偏食成因及改善方法
17:59 2024/09/16
兒童健康丨小孩偏食港媽苦無對策　拆解常見5大偏食成因及改善方法

你可能感興趣

兒童健康｜小朋友便便唔順點算好？盤點嬰幼兒常見便秘原因　簡單7招輕鬆解決
18:17 2024/09/20
兒童健康｜小朋友便便唔順點算好？盤點嬰幼兒常見便秘原因　簡單7招輕鬆解決
兒童健康丨認識新興嬰兒飲食法　拆解嬰兒主導斷奶方式BLW利與弊
18:14 2024/10/03
兒童健康丨認識新興嬰兒飲食法　拆解嬰兒主導斷奶方式BLW利與弊
兒童健康丨小孩偏食港媽苦無對策　拆解常見5大偏食成因及改善方法
17:59 2024/09/16
兒童健康丨小孩偏食港媽苦無對策　拆解常見5大偏食成因及改善方法
營養師 兒童健康 自閉症 零食 SEN

最高瀏覽

癌症殺手︱汪建民罹肺腺癌離世終年56歲　不煙不酒卻患癌 歷痛苦化療一度求死
癌症殺手︱汪建民罹肺腺癌離世終年56歲　不煙不酒卻患癌 歷痛苦化療一度求死
六合彩國慶金多寶丨一注獨中料可獲1億元　話你知近20期金多寶+10月份最旺號碼
六合彩國慶金多寶丨一注獨中料可獲1億元　話你知近20期金多寶+10月份最旺號碼
寒露禁忌｜寒露12生肖星座禁忌一文看清　放1物可增強家運＋2生肖恐過勞
寒露禁忌｜寒露12生肖星座禁忌一文看清　放1物可增強家運＋2生肖恐過勞
急症室最長等候時間（10月08日 時間16:05）
急症室最長等候時間（10月08日 時間16:05）
星二代尖子｜細女區亦山英國碩士畢業學成歸來　毛舜筠以「放風箏方法」教出學霸女
星二代尖子｜細女區亦山英國碩士畢業學成歸來　毛舜筠以「放風箏方法」教出學霸女