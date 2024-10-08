兒童偏食｜4歲起只吃薯片薯條致營養不良　12歲少女患罕病失明險死【附解決偏食方法】

▲ 12歲少女患罕病失明險死，4歲起只吃薯片身體缺1營養素。

【兒童健康/兒童偏食/自閉症/缺乏維他命A/失明/飲食失調症】兒童偏食問題可大可小。英國一名女童貝拉（Bella Mildons）自小患有自閉症以及飲食失調症，從4歲起幾乎只吃薯片和薯條，最終因為長期偏食，導致營養極度不均。12歲那年，她突然在家中昏迷，失去生命跡象，送院搶救後雖然拾回一命，但被診斷因嚴重缺乏維他命A而失明。

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兒童偏食｜4歲起只吃薯片和薯條

綜合外媒報道，貝拉自4歲起便只吃薯片和薯條，不愛進食蔬菜水果或其他食物。她的父母對女兒的飲食狀況感到擔憂，但醫生認為她的體重在正常範圍內，便未對她的偏食問題採取嚴格措施。這種情況持續了8年，直到貝拉12歲時，開始經常撞到東西，引起了父母的警覺。

某天，當母親進入貝拉的房間叫醒她時，卻赫然發現貝拉完全沒有反應。經過緊急送醫，醫生告知他們，貝拉因長期缺乏維生素A而失明，這一消息令他們震驚不已。

▲ 女童4歲起只吃薯片和薯條，導致營養不良。（iStock圖片）

兒童偏食｜營養不良導致視力喪失

醫生指出，儘管貝拉長期只攝取高熱量的食物，導致她的體重看似正常，但她的身體實際上病得很重。醫生表示，貝拉體內的維生素A水平幾乎與第三世界國家的兒童相當，這種嚴重的營養不足最終導致了她的視力喪失。

專家們強調，「迴避／限制性食物攝取失調症」（簡稱ARFID）是一種罕見的飲食失調症，患者對可接受的食物有極為狹窄的範圍，導致營養攝取嚴重失衡。這種情況可能與感官過敏、自閉症或過去的進食經歷有關。

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目前16歲的貝拉由母親全職照顧，父母對女兒的遭遇感到愧疚，認為如果從一開始就認真對待她的挑食問題，或許她就不會失明。他們希望通過分享這一經歷，提醒其他家長及早關注孩子的飲食狀況，特別是對於有自閉症或其他相關問題的兒童。

他們呼籲社會對自閉症兒童的飲食問題給予更多關注，並建議相關團體對有明顯偏食問題的兒童進行全面的營養檢測，及早發現和干預飲食失調問題，以保障孩子的健康成長。

兒童偏食｜專家認為偏食是精神障礙

心理學家兼ARFID專家莫娜·漢森（Mona Hansen）表示，自2013年以來，ARFID已被認為是一種精神障礙，治療計劃應根據每位患者的具體情況量身定制。專家建議，家長在面對ARFID患者時，應避免強迫他們進食或在他們能吃的食物中偷偷添加其他成分。相反，可以讓患者看到他們所吃的各種食物，並鼓勵他們嘗試不同的口味和口感。

兒童偏食｜專家教路解決偏食方法

不少家長對於小朋友飲食都有各樣的煩惱，包括吃得慢、不專心吃飯、揀飲擇食等，而偏食相信也是最大煩惱之一。在醫學或營養學上，「偏食」暫無統一的定義，多指小孩對某一類食物表現出偏愛或厭惡，長期缺乏進食某一類型的食物可能造成營養不均而影響健康。

偏食的主因多來自行為和習慣，例如：

抗拒從未接觸的新食物

父母有偏食行為，表現出對食物的喜惡，令小孩有樣學樣

曾有不愉快的進食經驗，如被迫吃完不喜歡的食物形成心理壓力

沒有專注用餐，如邊吃邊看電視或手機

平日進食的食物種類單一，使孩子較少接觸新食物

零食雜食次數多，影響正餐胃口

小孩通常由7至8個月開始，對不同的食物出現喜好及厭惡，隨著年齡增長也會有愈明顯的表現，但性別上的差異不大。而以下幾種情況值得家長留意：

情況1：兒童偏愛吃零食

進食高脂高糖的零食後，兒童對正餐的胃口大大減低，不但容易因零食而攝取過量的熱量和脂肪引致肥胖，更會令營養攝取不足而影響發育成長。

情況2：兒童偏愛吃肉類而不吃菜

兒童因少吃蔬菜令肉類容易進食過量，而肉類含有較多的脂肪，短期會引致肥胖，長期而言當中的飽和脂肪含量高，可令血液壞膽固醇增加，影響心血管健康。

情況3：兒童偏愛吃某類別食物的幾種

例如兒童只愛吃葉菜，而不愛吃蘿蔔、彩椒、西蘭花等其他形態及顏色的蔬菜，會令微量營養如維他命及礦物質的攝取不均，可影響身體發育及免疫力。

4招解決偏食問題

營養師吳耀芬（Kathy）曾於TOPick撰文，分享4個解決小朋友偏食問題的貼士：

想改善孩子偏食的情況，首先可先作一個觀察紀錄，把孩子一星期的飲食記下來，檢視每天的食物種類是否包括了五穀、肉蛋豆類、蔬菜、水果及奶製品，如每個種類都各有攝取，則不用擔心營養不足；若發現某一種類食物經常拒絕進食或沒有準備，則需要找出解決方法。

盡量增加孩子接觸不同食物的機會，如在正餐中提供多種選擇，加入一些未曾接觸或暫時未願意吃的食物，同時以身作則，家長也一同進食。

用有趣的故事書說出飲食均衡的概念，並準備顏色豐富的食物及不時更改烹調方式。

另外，避免在飯前２小時內進食或飲用飲品，亦避免強迫兒童進食不接受的食物，應以耐性來增加進食機會。

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