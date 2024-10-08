十大傑青｜十大傑青名單出爐　劍擊「大師兄」張小倫、包山后龔子珊等獲獎

▲ 「十大傑出青年選舉2024」結果今日出爐。（曾耀輝攝）

「十大傑出青年選舉2024」結果今日（8日）出爐，選出共10名得獎者，是自2014年以來首次齊腳。港隊運動員近年在國際舞台大放異彩，5男5女獲選傑青中，運動員佔4席位，包括花劍「大師兄」張小倫、香港唯一冰雪攀登女運動員龔子珊、女網隊隊長張玲，及女子武術運動員莫宛螢。

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香港位於亞熱帶，冰雪百年難遇，在冰牆峭壁找縫隙，再用冰敷支撐身體向上攀爬，更是大眾難以想像。但兩屆長洲包山后龔子珊，她在17歲參加童軍活動征服海拔3,000米的雪山後，便對冰雪攀登着迷，由零開始透過看YouTube影片等自學攀冰，並自資到韓國練習，21歲首次代表香港出戰世界賽。早前更辭去全職護士工作，踏上全職運動員之路，目前世界排名第4。

她形容喜歡攀冰除了因具挑戰性，亦希望透過雙腳及利用一對冰鞋和冰斧，以獨有角度看世界。惟她坦言坦言攀冰在港是一項「小眾」運動，沒有訓練場地，只可四處尋覓攀石場，並想方法加入各種道具模仿冰牆感覺。她指前往5至6個國家巡迴比賽1次，更需斥資約10萬元，「使費都有少少大。」

她又指，家人曾擔心攀冰危險，反對她投身攀冰，辭去護士工作時也被很多人質疑，表現較差時更曾對應否繼續追夢感迷惘，但思考後找回初心，且認為隨着年紀漸長，即使有錢亦難再有體力攀冰，故把握機會堅持。

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繼成為女版傑青，今次再獲選十大傑青，龔子珊形容是雙重肯定，未來希望繼續推廣攀冰運動，12月賽季開始會繼續參賽，亦盼冰雪攀登可被納入2030年冬奧項目。她又希望爭取更多資助，盼政府繼續支持大小運動，甚至建立攀冰訓練場地。她寄語年輕人「不論有多少困難，也可以用自己的方法，行出自己的路。」

另外，劍擊港隊近年在國際舞台大放異彩，花劍7朝元老張小倫亦成為今年十大傑青之一。「大師兄」不但連續13年在亞錦賽獲獎，2018年亦獲亞錦賽花劍個人金牌，2020年更帶領團隊歷史性首次出戰東京奧運，今年退役後則改以直播評述員身份為戰友集氣，且歸納20年學習劍擊經驗並編寫課程，以「劍舍」技術總監身份，繼續為本地劍擊發展作出貢獻。

他形容運動員生涯是一場追逐初心和突破的角力遊戲，自己很有幸一玩就20年，過程有太多難忘回憶。被問到回顧20年運動員生涯可否說是幸福，「我不能夠說是幸福，但至少是越來越好。始終運動發展要過程，每個人需要不同。」

他期望大眾多關注不同運動項目及正在默默耕耘的運動員，而本港明年有份舉辦全國運動會，劍擊世錦賽亦將在2026年首度在港舉行，他相信可帶動更多市民關注劍擊，而政府計劃興建劍擊館亦有助項目持續發展。他鼓勵年輕人即使不被看好也要繼續堅持努力，向着標竿直跑。

另外，因傷掛拍的香港女網前一姐張玲形容網球是她的「真愛」，認為做運動員既辛苦又精彩，寄語年輕運動員堅持向目標邁進，終會看見成果。而女子武術運動員莫宛螢則勉勵年輕人只有勇敢地面對困境、突破自己，才能真正赢得人生。

十大傑出青年選舉由國際青年商會香港總會主辦，今年已是第52屆，主題為「傑出從未停步」。獎項旨在表揚21至40歲的本地傑出青年，至今已選出413位。

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記者：梁薾心