十大傑青｜5男5女傑青名單出爐　劍擊「大師兄」張小倫、包山后龔子珊等獲獎

▲ 「十大傑出青年選舉2024」結果今日出爐。（曾耀輝攝）

「十大傑出青年選舉2024」結果今日（8日）出爐，是近10年來首次選出共10名得獎者，5男5女中有4名運動員及3名醫生，包括前港隊劍擊「大師兄」張小倫、前香港女子網球運動員張玲、香港唯一冰雪攀登女運動員龔子珊、香港女子武術運動員莫宛螢、腸胃肝臟專科醫生麥龍兒、腦神經科專科醫生劉巨基、眼科專科醫生黃藹汶；科技公司「路邦」創辦人麥騫譽、氣候專家戴沛權，以及香港人壽保險經理協會副會長容思瀚也同獲殊榮。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

香港位於亞熱帶，冰雪百年難遇，在冰牆峭壁找縫隙，再用冰敷支撐身體向上攀爬，更是大眾難以想像。但兩屆長洲包山后龔子珊，17歲參加童軍活動行雪山後，便對冰雪攀登着迷，自此無懼環境和資源限制，由零開始透過看YouTube影片等自學攀冰，並自資到韓國練習。

她早前更辭去高薪穩定的全職護士工作，踏上全職運動員之路，現終於苦盡甘來成為世界排名第四的香港唯一冰雪攀登女運動員，登上世界各個高峰，包括海拔6,812米的尼泊爾阿瑪達布拉姆峰。

龔子珊形容喜歡攀冰除了因具挑戰性，亦希望透過雙腳及利用一對冰鞋和冰斧，以獨有角度看世界。惟她坦言，香港沒有冰攀訓練地，只可四處尋覓攀石場，並想方法加入各種道具模仿冰牆感覺。

她又指，冰攀始終在港不普及和有一定危險，故家人最初有反對她投身此運動，辭去護士工作時也有很多人質疑其想法，表現較差時更曾質疑自己應否繼續追夢，但思考後找回初心，且認為隨着年紀漸長，即使有錢亦難再有體力攀冰，要把握機會，故堅持至今，父母也轉為接受和支持。

對於繼成為女版傑青，再獲選十大傑青，龔子珊形容是對其過去逾10年攀冰歷程的雙重肯定，未來希望繼續推廣攀冰運動，讓青少年透過不同活動接觸攀冰，盼未來有隊友一起出戰各大比賽；亦希望激勵年輕人即使環境有眾多局限，只要願意堅持去做，也可達成夢想，「不論有多少困難，也可以用自己的方法行出自己的路。」

她亦提到，每次出賽約要前往5個國家，包含機票、住宿等使費等斥資約10萬元，之後會不斷與總會溝通爭取更多資助，且盼政府繼續支持大小運動，甚至建立攀冰專屬訓練場地。

另外，劍擊港隊近年在國際舞台大放異彩，花劍7朝元老張小倫亦成為今年十大傑青之一。「大師兄」不但連續13年在亞錦賽獲獎，2018年亦獲亞錦賽花劍個人金牌，2020年更帶領團隊歷史性首次出戰東京奧運，今年退役後則改以直播評述員身份為戰友集氣，且歸納20年學習劍擊經驗並編寫課程，以「劍舍」技術總監身份，繼續為本地劍擊發展作出貢獻。

他形容運動員生涯是一場追逐初心和突破的角力遊戲，自己有幸一玩就20年，過程有太多難忘回憶，離開是真心不捨，但運動員應是不停步，故之前一直進行不同運動推廣，透過分享個人故事，鼓勵小朋友及年輕人勇敢面對挫折，現獲得大眾認同感到非常開心。

被問到回顧20年運動員生涯可否說是幸福，他認為是越來越好，「我不能夠說是幸福，但至少是越來越好。始終運動發展要過程，每個人需要不同。」

對於政府正計劃興建劍擊館，張小倫就直言是開心事，料有助項目持續發展，並舉行不同比賽，邀請來自世界各地的選手來港。

展望未來，他提到全國運動會明年將在香港舉辦，劍擊世錦賽亦將在2026年首度在港舉行，相信有助帶動更多市民關注劍擊，他會繼續做主持旁述分享劍擊好玩之處。

他亦期望市民多關注不同運動項目，以及仍正默默耕耘的運動員，形容大眾的支持可造就更多出色的運動員。他又以日本動漫《男兒當入樽》鼓勵年輕人，即使不被看好也要繼續堅持努力，向著標竿直跑。

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中下學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【食物安全超市大搜查】 【職場智慧求生術】