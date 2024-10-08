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靚媽精明眼｜華御結推出有獎活動免費參加　簡單3步即有機會贏一年免費飯團

休閒消費

撰文： 王明芳

發布時間： 2 小時前

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華御結推出有獎活動，有機會贏取一年免費食飯團！

【靚媽精明眼/華御結優惠/華御結御結】華御結的御結款式豐富，飽腹又美味，除了打工仔的早餐之選，更是午餐或晚餐輕食的好選擇，由即日起華御結推出「#OmusubiEveryday 有獎活動」，只要於12月4日或之前於個人社交媒體帳戶，分享健康生活中必備御結的時刻，最有心思的參加者將可享365天免費御結（名額5名）。今次活動門檻低，用一張相就能參加活動，有機會贏取全年任食御結！

參加遊戲有機會全年免費食華御結飯團！

華御結有獎遊戲參加辦法：

1. 追蹤華御結Instagram或Facebook專頁並讚好活動帖文。
2. 於個人Instagram或Facebook發布帖文或Reels，分享健康生活中必備御結嘅時刻，帳戶設為公開。
  （以完整展示御結包裝為佳）
3. 加上Hashtags #OmusubiEveryday及#hanamusubi，並tag華御結專頁​（Instagram:@hanamusubiofficial​，Facebook: @HanaMusubiHK​）

活動連結

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