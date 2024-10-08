靚媽精明眼｜華御結推出有獎活動免費參加 簡單3步即有機會贏一年免費飯團
休閒消費
撰文： 王明芳
發布時間： 2 小時前
【靚媽精明眼/華御結優惠/華御結御結】華御結的御結款式豐富，飽腹又美味，除了打工仔的早餐之選，更是午餐或晚餐輕食的好選擇，由即日起華御結推出「#OmusubiEveryday 有獎活動」，只要於12月4日或之前於個人社交媒體帳戶，分享健康生活中必備御結的時刻，最有心思的參加者將可享365天免費御結（名額5名）。今次活動門檻低，用一張相就能參加活動，有機會贏取全年任食御結！
華御結有獎遊戲參加辦法：
1. 追蹤華御結Instagram或Facebook專頁並讚好活動帖文。
2. 於個人Instagram或Facebook發布帖文或Reels，分享健康生活中必備御結嘅時刻，帳戶設為公開。
（以完整展示御結包裝為佳）
3. 加上Hashtags #OmusubiEveryday及#hanamusubi，並tag華御結專頁（Instagram:@hanamusubiofficial，Facebook: @HanaMusubiHK）
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