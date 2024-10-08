解決拖延症｜平日懶溫習考試前臨急抱佛腳　爸媽必學4招改善子女拖延症

▲ 小朋友平日懶溫習，考試前才臨急抱佛腳，心理學家教家長4招改善子女拖延症。

「孩子考試前往往遲遲不願溫習，到了臨近死線才臨急抱佛腳，不但令家長『勞氣』，孩子自己也壓力爆煲！」

臨床工作上經常聽到家長抱怨孩子患上了「拖延症」，早前曾分享過有關「拖延症」的定義及成因，今篇會討論一些幫助孩子減少拖延的方法。

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首先，建議家長協助孩子訂立一份工作清單，清楚列出需要完成的工作，並估算完成每件事項所需的時間，有助整理時間表。另外，家長宜協助孩子按照事情的緊急性與重要性去排列處理各事項的優先次序，而非基於孩子當刻想做甚麼事情。

值得留意的是，有拖延行為的人時間判斷能力亦較弱，容易傾向錯估做某件事情所需的時間，進而未能準確地分配足夠時間完成工作。因此，家長可協助孩子紀錄下有困難完成的工作所用到的時間，從而增強估算時間的準確度，便能讓孩子更有效地分配時間完成工作。同時，家長亦可協助孩子把工作拆開為不同的小步驟，然後順著每個步驟逐一完成，直到完成整項工作為止。

除此之外，容易拖延的人一般較容易受外界刺激影響。因此，家長可以協助孩子安排溫習與做功課的地方遠離電子產品，並保持書檯乾淨整潔。同時，家長和孩子一起找出令他們容易分心的外界刺激，有助減低孩子與這些刺激接觸的機會。

希望以上的小貼士，能協助家長幫助孩子改善拖延行為呢！

同場加映：哈佛研究4大方法培育成資優尖子

一對父母不聰明但為孩子提供良好環境，很可能培養出高智商的孩子。哈佛大學科學家曾得出結論：「智力不僅僅由遺傳影響」，反映後天培育同樣重要，當父母抓住適當的時機，孩子的智力就能大大提升。美國哈佛大學兒童行為心理學教授Richard Weissbourd和團隊進行研究，發現兒童的大腦的發育過程分為3個階段，自嬰兒出生的那一刻，已進入大腦發育的首個高峰期。

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