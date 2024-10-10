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Healthy Life｜曱甴殺極都有？　用2大法寶防治+7步DIY曱甴屋

健康資訊

撰文： 黃堯姿

發布時間： 23 分鐘前

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熱門 施政報告2024 乳癌 親子模仿大賽 名校專區 超市大搜查 藥物百科 北上攻略 高才通 會員有獎 Executive Mommy

無論家居環境有多乾淨，偶爾還是會見到蟲蹤，尤其是廚房、廁所出現曱甴，確實讓人防不勝防。到底牠們從何處來？是藏身於家中某角落的「同屋主」，或是外來的「不速之客」？今集再次請教觀林蟲害滅蟲專家鄭國鏗Henry，解開曱甴出現之謎，分享2大防治法寶隔絕害蟲，再用上簡單材料自製簡單曱甴屋。

觀林蟲害滅蟲專家鄭國鏗（Henry）指出，曱甴是一種夜行性生物，當數量太多時才會日間出現，故此當日間見到牠們就要當心，有可能已經繁殖很多。

物理防治2大法寶

就算家裡保持乾淨整潔，為何曱甴仍有跡可尋？Henry解釋，曱甴通常透過大門或廚房進入民居，尤其是當居住樓層比較低，或是大廈附近有街市或食肆，而廁所窗戶未有緊密時，匿藏在後巷的曱甴就會沿著大廈外牆的水管或溝渠爬入家中。故此，使用物理防治能夠有限度阻隔外來昆蟲入侵家中，例如安裝門縫和活渠門

1. 安裝門縫

根據以往滅蟲經驗，Henry指安裝門縫能夠有效地阻擋曱甴入屋，建議可在大門位置安裝。門縫一般能夠在家品店購買，大概40元至70元就能夠入手一條1米長的，Henry建議購買方便安裝的雙面膠紙款，只須裁剪至合適長短就能夠簡易安裝。Henry提醒安裝時要注意接合位要緊密，避免有縫隙讓牠們入屋。黏貼時謹記不要過低或過高，盡量貼近地面為佳。

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2. 安裝活渠門

這種活渠門是防止昆蟲或曱甴從溝渠入屋的好工具，同樣地只要用雙面膠紙黏貼就能夠固定。活渠門的原理是單邊開合，水流可以順著開合方向流過，但外來的昆蟲會直接被擋在外面，無法從逆方向穿過活渠門進屋，大大降低曱甴從溝渠入屋的機會。

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7步自製曱甴屋

除了物理防治，噴灑殺蟲水或使用曱甴屋亦是常用家居防治的方法，但有小朋友或毛孩的家庭可能會有所顧忌。故此，Henry教用簡單材料製作「天然曱甴屋」，既簡單又奏效：

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撰文：黃堯姿

攝影：林君茹、陳健珊

監製：黃存新

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