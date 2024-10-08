親子好去處｜黃埔7000呎室內遊樂場$10/2人優惠　2小時任玩波波池/跳彈床/滑梯

▲ 黃埔室內遊樂場「PeeKaBoo Playhouse 躲貓貓樂園」推$10/2人優惠。（KKday提供）

【室內遊樂場/親子好去處/躲貓貓樂園/波波池/黃埔/KKday優惠】室內遊樂場一向是親子假日消遣的好去處。黃埔「PeeKaBoo Playhouse 躲貓貓樂園」推出限時優惠，經KKday訂購門票，1大1小暢玩2小時只需$10，另設買一送一優惠，平均每小時只需$25/位，全日適用無時段限制，即睇詳情！

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室內遊樂場優惠｜黃埔躲貓貓樂園$10

位於黃埔的全新室內遊樂場「PeeKaBoo Playhouse 躲貓貓樂園」佔地7,000呎，全店以粉色為主調，設計相當夢幻，有齊大型波波池、投球互動牆、充氣跳彈床等設施，保證小朋友玩的樂而忘返。

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PeeKaBoo Playhouse 躲貓貓樂園優惠詳情

預訂日期：10月9日10:00至10月15日23:59

使用日期：10月10日至11月30日

使用時間：全日可使用，無限制時段

地址：黃埔天地尖子坊(第十期) G 2&3號鋪

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星期一至日及公眾假期 $10/1大1小（原價$200/1大1小）

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