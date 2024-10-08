兒童健康丨寶寶甚麼時候戒奶好？拆解幼兒時期飲食階段　簡單7招讓寶寶同奶樽說再見

【兒童健康／戒奶／母乳餵哺／固體食物】寶寶甚麼時候戒奶好？根據指引，嬰兒約6個月大時，便可以開始引入固體食物。為了幫助各位家長解困，下文將整理嬰幼兒時期的飲食階段及戒用奶樽方法。

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根據衛生署指引，6個月至2歲是寶寶學習進食固體食物的過渡期。寶寶由以飲奶為主逐漸進展至均衡及多樣化飲食的階段。家長應在寶寶約6個月大時，開始為他引進固體食物。不過，署方提醒，餵食固體食物初時，不應急於銳減奶量。隨着寶寶咀嚼能力成熟，進食固體食物的分量逐漸增加，奶量便可逐步減少。

嬰幼兒時期的飲食階段

初生至6個月：奶是寶寶在首6個月的主要食糧

6個月後：引進固體食物過渡期

1歲後：固體食物已能代替奶成為主食

2歲後：應與家人一起進餐

孩子1歲過後，如果奶已非主食，那麼他應該飲多少奶？

衛生署指1至5歲的孩子，奶量每天約兩杯，共360至480毫升。每天可飲3次，每次半杯（約120毫升）。這分量已足夠提供每天所需的鈣質。兩歲後，可飲用熱量較低的低脂奶（1-2%）；5歲後可飲用脫脂奶（0.5%）。

怎樣協助孩子戒用奶瓶？

在孩子一歲後，協助他停用奶瓶。

先在日間的其中一餐，讓孩子坐着用訓練杯或飲管喝奶，家長須坐在他身旁協助和看顧他。

避免在平常用奶瓶餵哺的地方，給孩子用杯。

需要時可用奶嘴來安撫孩子，但不應讓他使用奶瓶來喝奶。

當他習慣後，可逐一推展至其他喝奶的時間。

到了18個月大，便應完全停用奶瓶。

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