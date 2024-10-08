  • 28°C
香港時間：2024108日 (二) 20:57
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 乳癌 親子模仿大賽 名校專區 超市大搜查 藥物百科 北上攻略 職業特工體驗 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

兒童健康丨寶寶甚麼時候戒奶好？拆解幼兒時期飲食階段　簡單7招讓寶寶同奶樽說再見

兒童健康

撰文： 王明芳

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

分享：

分享：

熱門 乳癌 親子模仿大賽 名校專區 超市大搜查 藥物百科 北上攻略 職業特工體驗 高才通 會員有獎 Executive Mommy

【兒童健康／戒奶／母乳餵哺／固體食物】寶寶甚麼時候戒奶好？根據指引，嬰兒約6個月大時，便可以開始引入固體食物。為了幫助各位家長解困，下文將整理嬰幼兒時期的飲食階段及戒用奶樽方法。

最新影片:

童學園
關愛校園｜台山商會學校培育人才46載　以五「寶」啟發潛能視學生如瑰寶

根據衛生署指引，6個月至2歲是寶寶學習進食固體食物的過渡期。寶寶由以飲奶為主逐漸進展至均衡及多樣化飲食的階段。家長應在寶寶約6個月大時，開始為他引進固體食物。不過，署方提醒，餵食固體食物初時，不應急於銳減奶量。隨着寶寶咀嚼能力成熟，進食固體食物的分量逐漸增加，奶量便可逐步減少。

嬰幼兒時期的飲食階段

  • 初生至6個月：奶是寶寶在首6個月的主要食糧
  • 6個月後：引進固體食物過渡期
  • 1歲後：固體食物已能代替奶成為主食
  • 2歲後：應與家人一起進餐

孩子1歲過後，如果奶已非主食，那麼他應該飲多少奶？

衛生署指1至5歲的孩子，奶量每天約兩杯，共360至480毫升。每天可飲3次，每次半杯（約120毫升）。這分量已足夠提供每天所需的鈣質。兩歲後，可飲用熱量較低的低脂奶（1-2%）；5歲後可飲用脫脂奶（0.5%）。

怎樣協助孩子戒用奶瓶？

  • 在孩子一歲後，協助他停用奶瓶。
  • 先在日間的其中一餐，讓孩子坐着用訓練杯或飲管喝奶，家長須坐在他身旁協助和看顧他。
  • 避免在平常用奶瓶餵哺的地方，給孩子用杯。
  • 需要時可用奶嘴來安撫孩子，但不應讓他使用奶瓶來喝奶。
  • 當他習慣後，可逐一推展至其他喝奶的時間。
  • 到了18個月大，便應完全停用奶瓶。

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】

【中小學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

兒童健康 熱量

最高瀏覽

癌症殺手︱汪建民罹肺腺癌離世終年56歲　不煙不酒卻患癌 歷痛苦化療一度求死
癌症殺手︱汪建民罹肺腺癌離世終年56歲　不煙不酒卻患癌 歷痛苦化療一度求死
六合彩國慶金多寶丨一注獨中料可獲1億元　話你知近20期金多寶+10月份最旺號碼
六合彩國慶金多寶丨一注獨中料可獲1億元　話你知近20期金多寶+10月份最旺號碼
寒露禁忌｜寒露12生肖星座禁忌一文看清　放1物可增強家運＋2生肖恐過勞
寒露禁忌｜寒露12生肖星座禁忌一文看清　放1物可增強家運＋2生肖恐過勞
急症室最長等候時間（10月08日 時間16:05）
急症室最長等候時間（10月08日 時間16:05）
星二代尖子｜細女區亦山英國碩士畢業學成歸來　毛舜筠以「放風箏方法」教出學霸女
星二代尖子｜細女區亦山英國碩士畢業學成歸來　毛舜筠以「放風箏方法」教出學霸女