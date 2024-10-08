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預防乳癌︱常吃雞翼增患乳癌風險？　專家拆解雞翼激素迷思大推12種防癌食物

食用安全

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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常吃雞翼增患乳癌風險？　專家拆解雞翼激素迷思大推12種防癌食物

【乳癌/癌症/雌激素/雞翼/安全清單/防癌食物】癌症令人聞風色變，其中乳癌由1994年起，已成為香港女性頭號癌症。根據香港乳癌基金會資料，在1993至2021年間，本港女性確診乳癌的個案增加3倍，平均每天有15名女士確診；而每13名婦女中，就有1人有機會在一生中患上乳癌。超過94%乳癌患者為40歲或以上；年紀愈大，風險愈高。

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雞翼激素高 常吃增患乳癌風險？

坊間有迷思指出，雞翼、雞屁股等部位含有較多雌激素，進食後會導致人體雌激素上升，會增加患乳癌的風險。

水中銀首席技術官兼歐盟及英國註冊毒理學家陳雪平博士指出，雌激素是指女性荷爾蒙，是人體自我產生的激素。在正常情況下，人體不需要額外攝取雌激素，但隨著工業化發展、環境的污染，令很多產物出現影響內分泌系統的物質，包括獸藥、農藥等，這些外來影響物質，簡稱雌激素，又名內分泌干擾化學物。

若過量攝取雌激素，可能引發人體各種疾病並導致內分泌失衡，如癌症（包括乳癌、卵巢癌、子宮癌、宮頸癌、甲狀腺癌等）、生殖能力下降、神經系統紊亂、兒童性早熟、糖尿病等。其中，孕婦、兒童、患癌症或腫瘤疾病，以及患有乳腺組織增生的人士，都不建議過量吸收含有類雌激素物質的產品。

吃雞前了解來源 避開一吃法

但為了加快動物（如：豬、雞）的成長或增加乳牛的奶產量，不少飼養者會在動物身上注入人造激素。儘管國際當局已禁止在食物中加入這些人造激素，本港亦已立法禁止市面售賣的魚類、肉類或奶類含有乙二烯雌酚、乙二基已烯雌酚及已烷雌酚這三種人造激素，但不可擔保一些雞農不會在飼料裏混入生長激素。

香港乳癌基金會舉例指出，有乳癌患者在確診後的確不敢再吃雞，生怕吃下「打針雞」會刺激乳癌復發。但其實，雌激素主要儲存在動物的脂肪組織裏，而雞的脂肪主要在雞皮。對此，播道醫院註冊營養師陳婷豐（Judith）亦印證，有流行病學研究指出，常吃連皮雞肉的人士患乳癌風險較高。

所以，吃雞只要不過量、不吃雞皮和雞腳，就算患有乳癌也可以放心吃。有專家指出，除非每日吃掉兩隻「打針雞」，才有可能增加患癌風險：

雞肉殘餘荷爾蒙分量極少，根本不足以提升人體內的激素水平。

若市民還是不放心，則建議吃雞前要問清楚雞隻來源，就比較安全。TOPick記者曾於各大超市購買了16款雞翼，售價由$39至$89不等，並委托本地生物科技公司「水中銀」進行檢測。水中銀利用2種魚胚胎為雞翼樣本進行生物毒性安全測試，結果16個樣本均通過測試，全部不含雌激素，並獲得「綠魚」評級，即品質卓越。消費者選購雞翼時，可參考以下安全清單，並留意包裝上是否標明不含雌激素。

即睇16款不含雌激素雞翼名單：

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十大乳癌高危因素 「肉類脂肪」排第七

除了雞肉有含雌激素風險，其實其他肉類和海產一樣有機會含有激素。香港癌症基金會指出，例如當歸含豐富的植物荷爾蒙、雪蛤膏和紫河車（動物胎盤）則有高濃度的動物雌激素。Judith亦提醒，部分海產如蟹隻、深海魚，受二噁英污染，會積聚在其脂肪組織；人類攝取後會令體內激素受干擾，並會增加患癌風險，因此要避免進食蟹膏及魚腩等高脂部位。

二噁英屬於脂溶性物質，不易分解；更會影響兒童發育、成人生育，並損害免疫系統，干擾激素，並會致癌。

香港乳癌資料庫第四號報告書指出，在調查香港七千多名乳癌病患者後，發現飲食以「肉類/奶類」食品為主的有一成三，在十大乳癌高危因素中排名第七。尤其不少病友在完成療程後，為求調理身體則每日喝老火湯，不知不覺攝入大量肉類脂肪。

對此，香港乳癌基金會建議市民，最好養成少肉多菜飲食習慣，不要偏食或過量吃某種食品。選用低脂的烹調方法來處理雞肉，如蒸、焗或燉等，同時應把雞皮去掉才烹調，便可減少進食過量的脂肪，預防癌症。

Judith亦建議，想減患癌風險，應進食低脂食物、去掉肉類及其製品的脂肪、在烹煮食物時減少使用動物脂肪，並改用可以減低食物脂肪含量的煮食方法 ，例如烤、焗，以減低攝入二噁英的風險。還要多吃含有抗氧化劑的食物，因具抗氧化作用，有助預防癌症。

營養師大推12種預防乳癌食物

台灣營養師程涵宇就曾介紹了12種防癌食物，包括西蘭花、堅果、橄欖油等等，已被證實當中的營養素可有助預防乳癌，更可降低罹患其他癌症的風險；其中1類水果更是可減低患上4種癌症的風險，每周攝取至少3份，還可降低患上胃癌風險達28%。

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