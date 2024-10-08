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司法覆核｜基智中學女舊生不滿女生冬天須穿校裙　官指缺乏理據拒批司法覆核許可

社會

發布時間： 22 分鐘前

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（資料圖片）

中華基督教會基智中學一名女校友，質疑校方規定女生在寒冷天氣下仍須穿著校裙，認為規定禍及健康、及涉性別歧視，早前入稟申請司法覆核，要求法庭禁止上述規定，指示全港學校女學生寒冬時可穿着厚襪褲。高等法院法官高浩文今（8日）頒判詞，拒批司法覆核許可，指女校友早已不再是學生，沒有資格提出司法覆核，而基智中學亦批准女生在寒冷天氣警告生效時穿著褲或長襪。

申請人為阮旻僖，擬答辯人為中華基督教會基智中學，擬利害關係方則為教育局。根據入稟狀，阮認為女學生在嚴寒天氣下仍必須穿校裙的校規不合理，及帶有性別歧視，故希望法庭介入阻止，或指示學校放寬校規。

高浩文指，每間學校自行訂定校規，又指根據教育局於 2003 年發出的通告，局方要求校方在訂定及檢討學校政策時，符合平等機會原則，若收到投訴會展開調查，惟教育局從沒接獲阮投訴涉案校服規定。

他引述校方陳詞指，阮提出的申請是基於不正確的背景，因校方在阮仍求學時已規定女學生在寒冷天氣警告下可穿長褲，並在學生手冊內列出，以及校方另設有學生論壇及家教會等機制可供學生反映教學問題；至阮畢業後，校方改為批准女學生在寒冷天氣警告生效時，穿著深灰色長襪。

法官高浩文認為，申請人所質疑的規定未獲香港主流學校採用，故認為申請人缺乏理據，拒批司法覆核許可。

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