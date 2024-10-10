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開明教育｜名校生次次默書80幾分考尾幾　媽媽忍痛不催谷成就兒子碩士畢業

升學教育

撰文： 鄧藹霖

發布時間： 1 小時前

最後更新： 24 分鐘前

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兒子入讀名校次次默書80幾分考尾幾，媽媽決定不催谷，最終成就兒子碩士畢業。

媽媽一臉滿意地跟我報告：「本來好擔心隻傻豬仔讀一年級會追唔上，點知佢又唔錯喎，除咗做功課較為慢手慢腳之外，暫時成績都唔錯，次次中英文默書都有八十幾分，數學有時會九十幾分，其他功課都有B㗎！」

我沒有即時回答，正在躊躇着該如何告訴她真相，卻被她發現了端倪：「你做乜陰陰笑？」

我立即收緊表情，認真地告知她名校遊戲的規則。拿一百分是基本指定動作，偶爾失手只取到九十五分嘛，人家孩子已有難了，媽媽會嚴厲拷問：「你講！嗰五分係點扣嘅，點解你咁唔小心？」她的兒子只拿到平均八十多分嘛，等於跟不合格無異呀！

媽媽瞪大了眼，一臉驚慌得像聽鬼故：「吓？……咁誇張？咁點算呀？」

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我又告訴她自己的所見所聞，記得小兒入讀名校小一的一次家長會時，校長很有台型地預告：「嗱，開學時候做功課慢手慢腳，默書又只攞到七、八十分嘅，到考試時候肯定係考尾幾的！」我當時聽得全身發抖，渾身不舒服，小兒慣性慢吞吞，正正是校長形容的類型啊！最後，證實校長真的料事如神，小兒考試果然考三十二！

媽媽眼眶通紅，快要急得哭了：「咁點算呀？」

我告訴她，我也曾使勁催谷兒子，「搞砸了親子關係，直至有天兒子氣沖沖地反駁：「點解要規定攞一百分喎，如果全班同學都攞一百分，不如唔使計分！」小小年紀，確實有道理，我也清醒了。

當年考尾幾的小孩，最終以優異成績碩士畢業，媽媽聽畢故事後，始露笑容。

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