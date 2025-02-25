  • 16°C
香港時間：2025225日 (二) 10:18

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 哪吒2 財政預算案2025 超市大搜查 2元乘車優惠 結業潮 升中面試 徐熙媛 金像獎2025 名校專區 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

STEM教育｜做實驗玩機械人就是STEM？　專家點出STEM教育精髓：動手做做中學

升學教育

發布時間： 2 小時前

分享：

分享：

熱門 哪吒2 財政預算案2025 超市大搜查 2元乘車優惠 結業潮 升中面試 徐熙媛 金像獎2025 名校專區 會員有獎

做實驗玩機械人就是STEM？教育專家點出STEM教育精髓：「動手做做中學！」

【STEM教育/幼稚園STEM/STEAM】近年STEM成為教育界熱話不用多說，可究竟有多少人真正明白STEM箇中要義？又有多少人對STEM一直存在着迷思？網上信息五花八門，成人於網上尋找一些自覺有趣的小實驗，又或讓幼兒以平板學習編程、操作機器人，就是STEM教育嗎？

最新影片推介：

童學園
校長專訪｜資助學生「1人1樂器」激發動力　梁潔華小學多元活動培育終身興趣

筆者經常指出，幼兒任何學習都該符合適齡、適量、適度的原則，STEM學習也不例外。以幼稚園程度為例，STEM教育應順應幼兒發展規律與能力，而其學習內容應存在探究力、解難能力、建構學習，以至探索研習的內涵。推行此等活動期間，應以學習者為中心，讓幼兒有機會自行探究、解決真實生活中的問題，並運用其跨學科的知識與能力，整合所學。

讓小朋友操作機器人、用平板學習編程，就是STEM教育嗎？（iStock圖片）

STEM教育｜老師只是引導者

幼兒於探索研習的過程中，就像科學家一樣地思考，理性地找尋資料證明所想，亦會像工程師一樣，務實地解決問題，以物料建構所學，而與人表達想法時，則像演說家一樣，能有條不紊地分享所想。當中強調「動手做、做中學」的精神，更不怕從錯誤中學習，這正正就是STEM的精髓。

同場加映：哈佛研究4大方法培育成資優尖子

點擊圖片放大
+13
+12

而所謂探索研習，就是按幼兒感興趣的事情，進行探索與研習。幼兒以科學理性的態度、方法，意即發現問題、假設、驗證、歸納，以至分享一連串科學步驟，去找尋想知的答案。老師平日可以觀察幼兒感興趣的人和事，誘導幼兒進一步探究，亦宜以繪本、環境布置、參觀等作引子，引發幼兒的研習興趣、發掘他們想知的話題，再讓幼兒一步一步找尋答案。

但老師切記研習期間，需由幼兒自行發現感興趣的問題作研習，讓幼兒就感興趣的話題進行探索，繼而商討、假設解決問題的方法，用不同的方式找尋資料，再進一步用自訂的方式去驗證所想。探索期間，幼兒定會不斷產生其他枝節想知的事，老師要忍手，由幼兒用自己的方式繼續找尋答案，老師的角色，只為一個引導者、協作者，甚或一個同行學習夥伴。

同場加映：每天跟孩子做3件事刺激大腦發育

點擊圖片放大
+12
+11

STEM教育｜學習統整不分科

事實上，由於探索研習的過程中，分享的資料都是幼兒想知而非老師想教，故對幼兒而言，所獲知識都會份外深刻與通透。這個研習過程除包含了幼兒自發、自主的學習動機，幼兒更需要發揮其綜合應用的能力，包括語文表達、組織、建構、觀察、與人溝通、美藝等，才能整合所學。這樣的學習方式，幼兒的學習是統整不分科的，並能整合舊經驗延伸至新經驗。凡此種種，亦正是STEM教育中的探究力、解難能力，以及建構學習能力的內涵。

可以看到，幼稚園的STEM教育，絕對可以結合日常自選活動時間，並於日常課堂，配合主題，適度推行探索研習的方式來實施，以統整課程，而不是作額外分科形式學習。如此，正亦是筆者所言，STEM教育精神存在着跨學科、統整性的要義。

相關報道：

STEAM學校｜人工智能激發學生高階思維　精選各區特色STEAM小學【持續更新】

STEAM教育｜「創科@大埔2025」雲集34間學校參與　中小學生展創科作品齊動手學習

STEAM學校｜英華小學藉AI繪畫宣揚道路安全　校長鼓勵學生跟科技與時並進

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

💯備戰考試季！立即下載免費試題👉🏻【中英數常識試題下載】

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

撰文 : 伍寶珠博士 資深幼兒教育學者

相關文章

STEAM學校｜人工智能激發學生高階思維　精選各區特色STEAM小學【持續更新】
18:25 2025/01/27
STEAM學校｜人工智能激發學生高階思維　精選各區特色STEAM小學【持續更新】
校園直擊︱聖公會置富始南小學推動多元STEM教育　鼓勵學生挑戰AI體適能促進親子關係
18:13 2025/01/16
校園直擊︱聖公會置富始南小學推動多元STEM教育　鼓勵學生挑戰AI體適能促進親子關係
校園直擊｜中華傳道會呂明才小學AI創意融入閱讀　智能圖書館採RFID技術革新借閱模式
08:00 2025/01/24
校園直擊｜中華傳道會呂明才小學AI創意融入閱讀　智能圖書館採RFID技術革新借閱模式
STEAM學校｜英華小學藉AI繪畫宣揚道路安全　校長鼓勵學生跟科技與時並進
21:30 2024/11/14
STEAM學校｜英華小學藉AI繪畫宣揚道路安全　校長鼓勵學生跟科技與時並進
STEAM教育｜浸信會呂明才小學引入智能機械人　分擔教職員工作量帶領學生探索AI世界
12:57 2024/12/03
STEAM教育｜浸信會呂明才小學引入智能機械人　分擔教職員工作量帶領學生探索AI世界
人工智能︱嶺小學生善用AI二次創作名畫　校長：學校家長都不應迴避AI
13:50 2024/11/26
人工智能︱嶺小學生善用AI二次創作名畫　校長：學校家長都不應迴避AI

你可能感興趣

STEAM學校｜人工智能激發學生高階思維　精選各區特色STEAM小學【持續更新】
18:25 2025/01/27
STEAM學校｜人工智能激發學生高階思維　精選各區特色STEAM小學【持續更新】
校園直擊︱聖公會置富始南小學推動多元STEM教育　鼓勵學生挑戰AI體適能促進親子關係
18:13 2025/01/16
校園直擊︱聖公會置富始南小學推動多元STEM教育　鼓勵學生挑戰AI體適能促進親子關係
校園直擊｜中華傳道會呂明才小學AI創意融入閱讀　智能圖書館採RFID技術革新借閱模式
08:00 2025/01/24
校園直擊｜中華傳道會呂明才小學AI創意融入閱讀　智能圖書館採RFID技術革新借閱模式
STEM 中小學教育 興趣

最高瀏覽

日本地震︱日本南海海槽地震機率增至82%　天文台分析4因素恐引發香港海嘯：最快6小時抵港
日本地震︱日本南海海槽地震機率增至82%　天文台分析4因素恐引發香港海嘯：最快6小時抵港
糖尿病｜全家集體罹患糖尿病　醫生揭「三餐菜單」必加1物出事：病發率100%
糖尿病｜全家集體罹患糖尿病　醫生揭「三餐菜單」必加1物出事：病發率100%
諾如病毒｜女子無戴口罩去公廁　1小時內上吐下瀉證染諾如病毒　專家拆解傳播風險
諾如病毒｜女子無戴口罩去公廁　1小時內上吐下瀉證染諾如病毒　專家拆解傳播風險
肺癌｜煮餸3個壞習慣成隱形廚房殺手　夫妻雙雙同患肺癌【專家教4招降低傷害】
肺癌｜煮餸3個壞習慣成隱形廚房殺手　夫妻雙雙同患肺癌【專家教4招降低傷害】
中風危機丨阿燦廖偉雄因1事去年突中風險癱　分享自救法2個月急好轉
中風危機丨阿燦廖偉雄因1事去年突中風險癱　分享自救法2個月急好轉