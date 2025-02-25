STEM教育｜做實驗玩機械人就是STEM？　專家點出STEM教育精髓：動手做做中學

▲ 做實驗玩機械人就是STEM？教育專家點出STEM教育精髓：「動手做做中學！」

【STEM教育/幼稚園STEM/STEAM】近年STEM成為教育界熱話不用多說，可究竟有多少人真正明白STEM箇中要義？又有多少人對STEM一直存在着迷思？網上信息五花八門，成人於網上尋找一些自覺有趣的小實驗，又或讓幼兒以平板學習編程、操作機器人，就是STEM教育嗎？

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筆者經常指出，幼兒任何學習都該符合適齡、適量、適度的原則，STEM學習也不例外。以幼稚園程度為例，STEM教育應順應幼兒發展規律與能力，而其學習內容應存在探究力、解難能力、建構學習，以至探索研習的內涵。推行此等活動期間，應以學習者為中心，讓幼兒有機會自行探究、解決真實生活中的問題，並運用其跨學科的知識與能力，整合所學。

▲ 讓小朋友操作機器人、用平板學習編程，就是STEM教育嗎？（iStock圖片）

STEM教育｜老師只是引導者

幼兒於探索研習的過程中，就像科學家一樣地思考，理性地找尋資料證明所想，亦會像工程師一樣，務實地解決問題，以物料建構所學，而與人表達想法時，則像演說家一樣，能有條不紊地分享所想。當中強調「動手做、做中學」的精神，更不怕從錯誤中學習，這正正就是STEM的精髓。

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而所謂探索研習，就是按幼兒感興趣的事情，進行探索與研習。幼兒以科學理性的態度、方法，意即發現問題、假設、驗證、歸納，以至分享一連串科學步驟，去找尋想知的答案。老師平日可以觀察幼兒感興趣的人和事，誘導幼兒進一步探究，亦宜以繪本、環境布置、參觀等作引子，引發幼兒的研習興趣、發掘他們想知的話題，再讓幼兒一步一步找尋答案。

但老師切記研習期間，需由幼兒自行發現感興趣的問題作研習，讓幼兒就感興趣的話題進行探索，繼而商討、假設解決問題的方法，用不同的方式找尋資料，再進一步用自訂的方式去驗證所想。探索期間，幼兒定會不斷產生其他枝節想知的事，老師要忍手，由幼兒用自己的方式繼續找尋答案，老師的角色，只為一個引導者、協作者，甚或一個同行學習夥伴。

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STEM教育｜學習統整不分科

事實上，由於探索研習的過程中，分享的資料都是幼兒想知而非老師想教，故對幼兒而言，所獲知識都會份外深刻與通透。這個研習過程除包含了幼兒自發、自主的學習動機，幼兒更需要發揮其綜合應用的能力，包括語文表達、組織、建構、觀察、與人溝通、美藝等，才能整合所學。這樣的學習方式，幼兒的學習是統整不分科的，並能整合舊經驗延伸至新經驗。凡此種種，亦正是STEM教育中的探究力、解難能力，以及建構學習能力的內涵。

可以看到，幼稚園的STEM教育，絕對可以結合日常自選活動時間，並於日常課堂，配合主題，適度推行探索研習的方式來實施，以統整課程，而不是作額外分科形式學習。如此，正亦是筆者所言，STEM教育精神存在着跨學科、統整性的要義。

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