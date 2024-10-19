東張女神母校｜梁敏巧返母校樹仁大學感激栽培　難忘採訪垃圾屋憶良師教誨

▲ 梁敏巧返母校香港樹仁大學回憶讀書時的點滴。

【東張西望/梁敏巧/樹仁大學/記者】對於遇上不公事件，網民都會建議「報東張」！《東張西望》成了為民發聲、伸張正義的節目。其中主持之一梁敏巧（Maggie）擁有紮實的採訪技巧與主持功力，有乃於樹仁大學新傳系多年來的培育。

最近梁敏巧返回母校回憶當年讀書的點滴，感激學校的栽培讓她成材，在學時又提供很多實習機會學以致用，她也感恩在校內遇上良師，學會主動與人溝通，發掘新聞題材。

▲ 梁敏巧畢業後首次返母校樹仁大學。（湛斯雅攝）

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東張西望梁敏巧｜返母校似回家

梁敏巧於2013年入讀香港樹仁大學新聞與傳播學系，自2017年畢業後第一次踏足母校，甫入校門，她感慨良多「好像回家一樣。」驚嘆學校變化很大，很多地方已經安裝了冷氣、燈具及投影器，旁邊還建了一間新學生宿舍，設備與環境都改善了，她憶起因為學校位置處於豪宅區，景觀開揚，大時大節更可以欣賞到煙花。

▲ 梁敏巧大學畢業後，加入傳媒行業實踐理想。（受訪者提供）

東張西望梁敏巧｜打4份兼職賺生活費

由做記者到選港姐，再做《東張》主持，Maggie一步步走來確實不易，這全靠她有一股傲氣與不服輸的性格。Maggie從讀大學開始就自給自足，打4份兼職賺取生活費，她覺得讀大學就是長大了，人大了就要學會養活自己，不想再成為父母的「裙腳女」，所以她去教琴、做PA（節目助理）、做PR（公關）及做市場推廣，兼職的工作，令她實踐到在學校學到的知識。

Maggie坦言當時生活忙得不可開交，除了打4份工外，她還參與上莊、做功課及溫習，「做完莊務早上6時多，9時又要去上課。」她笑言恃住年輕，每日只睡4小時。雖然繁忙，但很享受充實的生活，當中她最喜歡在校園的「系房」流連，

讀得新傳系性格較活潑和外向，還有性格巨星，各人都有奇妙的想法，碰撞起來就擦出很多火花，經常聽到很多笑聲又會在旁邊聽到一些吵架聲、然後又有些尖叫聲，其實是很有趣。

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東張西望梁敏巧｜因通識對傳媒業產生興趣

Maggie自認不是學霸尖子，成績中規中矩，她如一般中學生一樣，對於未來很迷惘，直到中四那一年，她突然醒覺：「人人都有個學位，好像自己都需要有個學位。」

適逢當時學制改革加入了通識科，她開始要看新聞時事，對於新聞從業員產生了興趣，覺得很適合自己外向、喜歡挑戰的性格，遂去了解傳媒業，「覺得原來做記者可以見識不同的人、事、物，非常有挑戰性，而且範疇很廣，可以是旅遊、房產、或者交通。」當時她就立志要在傳媒行業發展。

▲ 梁敏巧做《東張》愈做愈好，成為《東張》女神。（湛斯雅攝）

東張西望梁敏巧｜樹仁所學畢生受用

到了DSE放榜時，就選定了樹仁的新傳系，她指當時競爭激烈，幾千人爭300個學位，幸運最後被取錄，入讀後才驚覺樹仁的新傳系畢業生在香港傳媒界舉足輕重，包括前TVB主播、現為樹仁大學新聞與傳播學系系主任李家文、前主播文宇軒、彭國柱、新一代主播賴君蕊及李卓謙等。Maggie感激樹仁的栽培，學識了採訪技巧、撰稿、編輯及剪片等，直到現在《東張》出去採訪都有用上老師教的理論，

我在這一行需要咬字清晰，老師教的正音，真的畢生受用，所以樹仁真的給了我很多東西。

在大二那一年，Maggie有機會去北京《人民日報》實習，任職旅遊海外版，3個月的任期令她眼界大開，「我去不同旅遊景點，國家級的地方，了解到當地一些採訪的文化及流程，豐富了很多知識。回港後，她又有機會去皮草協會實習做公關，與不同人士交流，

如果不是樹仁給我機會實習，我根本很難去找這些學習機會。

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東張西望梁敏巧｜挑戰自己不原地踏步

Maggie在校也學識主動迎接挑戰的性格，選完港姐後，她被安排做兒童節目主持，吸收了經驗後，想把在樹仁學到的東西實踐，就自薦到《東張》做外景主持，經過一段時間的磨練，她又再度自薦做廠景主持，不斷挑戰自己，不讓自己原地踏步。

加入《東張》後，當她出外採訪都會想起老師的一句話：「千萬不能有偏見，因為我們每個都是人。」她解釋每次採訪前都會做資料搜集，過程中知道對方的背景，而老師的這句說話正正可以套用在《東張》的採訪中，

我們所謂的苦主過來求助，講了整件事，我們都會找回當事人，但發覺了解到是有另外一個故事，整個故事大反轉，老師教採訪心態上要持平，報道事實，不可以自己準則去看人，真是畢生受用。

▲ Maggie在母校學到很多採訪技巧，畢生受用。（湛斯雅攝）

東張西望梁敏巧｜最難忘採訪「垃圾屋」

Maggie最難忘採訪「垃圾屋」，後來事主得到了相關機構的幫助重啟人生，令她覺得記者有一種使命感，「每一次報《東張》肯定是鄰居受不了，他們都會形容到對方十惡不赦又橫蠻無理，當我們接觸後，發現他們其實是和藹可親，很健談的人，只不過很孤僻、空虛、寂寞，所以才會引致『囤積症』。」

事主年紀大無力清理，Maggie幫忙聯絡義工，「還有《東張》的團隊都會幫忙清理，然後為他們找社工，確保他們不會再執垃圾，再了解他們的性格，喜歡唱歌的就去學唱歌，喜歡做手工藝的，就帶他去社區中心做手工藝，義工又會送上二手家具及電器讓他們重建自己的家。」

事後，《東張》團隊會收到對方的感謝小禮物，Maggie說:

我覺得是很開心、很窩心的一件事。

▲ 梁敏巧以師姐的身份提點師弟妹記得多主動、多溝通及分配好時間充實大學生活。（湛斯雅攝）

東張西望梁敏巧｜訪問何伯何太 謹記良師教誨

已經躍升為《東張》女神的Maggie，不得不提她訪問何伯何太，贏盡了網民的掌聲，她表示當時與編審做足了功課，看了幾萬條網民留言，最後歸納了網民想知好奇的地方，再臨場「執生」。她記起當時在樹仁時，老師分享過，問問題時一定要大膽不要害羞，「可能有時候你會覺得，問這條問題，會否冒犯受訪者，或者受訪者會否不舒服？不要害怕這件事，只要你自己覺得這件事不是負面，就要去做，這句話令我畢生受用。」

東張西望梁敏巧︱給師弟妹的3點忠告

最後，Maggie給樹仁師弟妹，以及其他院校新聞系學生的3點忠告，要記得多主動、多溝通及分配好時間充實大學生活，「新傳系的老師，其實他們每一個在這行業裡都有舉足輕重的地位，他們有豐富的人脈，如果能夠把握機會去跟老師多些交流和溝通，畢業之後會有更好的出路。」

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