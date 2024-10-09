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職場Gossip｜做下屬時好打得晉升做老細變白痴　從管理心理學揭開世紀謎底

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撰文： 方健儀

發布時間： 42 分鐘前

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明明做下屬時好打得，點解做咗老細愈來愈白痴？從管理心理學揭開世紀謎底！

各位打工仔，你有沒有發現一個怪現象：某些同事做低級職員時，表現非常出色。但當他晉升至管理層時，好像越來白痴，甚至越來越蠢？

我見過，我親身見過多個案例，當時百思不得其解。從前我做傳媒，曾跟隨不少採訪主任，我等低級職員通常聽候上級差遣，四處採訪不同類型新聞。初出茅廬的我沒太大感覺，但當我累積經驗，我開始辨別出某些上級在調配人手、時間分配、採訪決定等皆力有不逮，導致我們經常「獨甩」大新聞，或人棄我取，無關痛癢的新聞則花資源去採訪，變成「全球華人大獨家」。

做傳媒每天與同行競爭，當大家打輸一場仗，士氣受挫時，不免會埋怨統帥做錯決定。此時，稍有經驗的同事猶如講故佬分享：「其實阿XX主任後生時好出色㗎，月月有獨家，天災人禍穿州過省單人匹馬，好Sharp醒。但唔知點解佢升咗做採訪主任，唔使出去跑後就跌晒Watt，經常做埋啲白痴決定。」

同場加映：10個極品上司行為

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正所謂「再鋒利嘅刀都有生銹嘅一日」，莫非權力真的令人腦袋、能力都腐化？直至我讀到一個叫「彼得原理」的管理心理學，謎底終於解開了：每間公司為獎勵員工，必定會提拔某個崗位稱職的人，到不稱職的崗位。舉例，一間汽車維修公司的聰明學徒，解決很多棘手汽車問題，他很快便擢升為工程師，繼而晉身管理層。但不知就裡，他升職後，公司營運變得一塌糊塗，交車交得遲，客人怨聲載道。後來發現原來修車了得的人，缺乏行政能力，不懂安排適當的員工做適當的工種，又不懂如何應對客戶及市場的要求，結果公司業績一落千丈。

說到此，我要戴個頭盔，不是每個人晉升到管理層都變白痴，只是感慨這個情況很諷刺，明明升職是獎勵表現出色的同事，結果或因為能力錯配而懲罰了他本人，他的下屬，甚至乎整間公司。如何扭轉這個人力資源的困局？我覺得「自省」很重要，期望「升職」是一之常情，但自身能力是否達標？坦誠檢視自己其實自知。自我反省，斤両不夠，便要再培訓，否則情況只會越來越差，下星期再講。 

同場加映：同事離職前5大徵兆

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