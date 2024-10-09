學生會｜嶺大生參選校董須簽聲明書　申報曾受刑事調查及損校譽或被DQ

▲ 嶺南大學要求參選學生校董須事先簽署聲明書。（資料圖片）

嶺南大學學生校董選舉辦法出爐，校方要求參選人須事先簽署聲明書，包括申報曾否接受刑事調查、被定罪，或作出損害校譽的行為等，如有便須由校方決定是否「入閘」，意味有可能被DQ（取消資格）。嶺大學生會署理會長賴卓賢指，連受查學生也有機會被DQ，要求過於苛刻，亦會窒礙到更新人士的參選機會，影響同學參選意慾。

學生會指要求「太苛刻」 窒礙更新人士參選

立法會去年6月通過修訂《嶺南大學條例》，取消由嶺大學生會會長必然出任校董會及諮議會成員；另據悉校董會已於4月通過取消學生會會長出任的教務會席位；上述3席均改為民選本科生及研究生擔任，變成6席。

嶺大前日（7日）向學生發電郵公布選舉規程，昨（8日l起至本月24日接受學生提名，擬於本月28日公布提名結果、下月14至15日定為投票日，同月18日公布結果。

校方要求學生接受提名前填寫並簽署聲明表格，包括申報曾否在香港或其他地方受到刑事調查、檢控或被定罪；如正受查但未獲相關機構授權透露細節，以及曾在大學在學期間作出不當行為而受查或遭處分，均須申報；學生亦須「按其所知及相信」，申報曾否作出「損害大學聲譽行為」，所涉行為包括但不限於違反《港區國安法》或《維護國家安全條例》的行為。聲明書亦列明，倘學生作出虛假陳述，將受到大學紀律處分。

身兼選舉主任的嶺大教務長章慧芳在通函提到，如學生觸犯聲明書中任何一項行為或正受查，將由校董會轄下選舉事務委員會或教務會主席，決定該學生7是否符合資格獲得提名。

校方稱按守法原則進行提名 未回應是否必然被DQ

嶺大昨覆稱，校方重視學生對大學事務的參與，有關提名須按既定程序並在守法原則下進行，未正面涉及聲明書列出的行為是否必定被「DQ」。

賴卓賢向本報表示，校方在近月公開諮詢未曾提及簽署聲明書的要求，他指以往由學生會會長兼任上述3個大學管治組織成員，現要求參選學生簽聲明書是「符合近年社會趨勢」，但形容做法奇怪，若學生曾受查也要申報是「太苛刻」，例如曾犯法也可能被校方DQ，恐窒礙更新人士參選，「香港無法例話終身剝奪政治權利」；他亦指「損害校譽」定義含糊，「我接受訪問又會否損害大學聲譽？」

賴相信，聲明書要求會減低學生參選意慾，而學生會仍計劃派人參選，他又自言是「清白之身」，若他本人參選仍被DQ「便證明制度有問題」。

記者：馮琪雅

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