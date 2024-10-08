十大傑青｜受高達啟發投身創科　研發機械臂替醫護進行防疫工作

▲ 科技公司「路邦」創辦人麥騫譽。（曾耀輝攝）

努力堅持終可達成願望，出爐十大傑青之一的科技公司「路邦」創辦人麥騫譽，自小夢想駕駛高達，故在大學毅然報讀電機及電子工程，畢業後更開設初創公司研發機械人，至今獲超過100個專利。

麥騫譽指，10多年前香港甚少人搞創科，更何況是研發機械人，故創業時很多人不看好，被揶揄在燒錢，「很多人認為在香港做科技是不可能，無人、無錢、無資源，做科學家不如去投資銀行搵錢。」

但他從沒想過放棄，團隊至今已成功設計多套方案解決社會問題。他舉例在03年讀大學一年級時遇上沙士，大家都不敢進入爆發疫情的屋苑，尤其是醫院隔離病房，當時他腦中隨即浮現用機械人代替醫護進行防疫工作的想法，故之後一直研究相關構思，又跟深切治療部醫生了解所需，最終成功研發了機械臂，在新冠疫情肆虐期間派上用場。

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麥騫譽亦曾參與美國太空總署AMES研究院空間站反射式太陽能板機械臂控制算法設計，且是中國首台5G機器人的總設計師及項目負責⼈。被問到為何選擇留港，他形容自己是土生土長香港人，且香港有獨特優勢，既具備良好地理位置，亦中西文化交融，有信心可成為國際創科中心。他說見證大眾由過去否定創科，到現時積極發展感到十分開心，希望未來有更多年輕人加入。

另一位傑青戴沛權自小熱愛大自然，冀解決世界環境問題，為了追夢他故放棄了莘莘學子夢寐以求的中大醫學院錄取，改前往麻省理工學院攻讀環境工程科學。完成哈佛大學博士學位後，回港在中大從事氣候及環境科學研究，成為香港唯一獲頒世界氣象組織青年科學家研究獎的氣候專家。

同獲傑青殊榮的香港人壽保險經理協會副會長容思瀚則由從事法律工作，轉跑道加入保險業，他鼓勵年輕人遇到困難時努力重拾初心。

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記者：梁薾心