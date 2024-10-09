控煙KPI明年找數　傳政府無意「減辣」　十招勢齊推

▲ 政府擬於明年推十招控煙，以進一步降低吸煙率。（資料圖片）

港府擬推十招加強控煙，目標令本港吸煙率在明年降至7.8%。跨政黨議員及相關業界曾表態不希望「一刀切」，惟據聞當局「企硬」，無意「減辣」，明年十招勢齊出。

食加味煙女性增 嚴禁助降吸煙率

控煙十招中，較具爭議的是禁止管有另類吸煙產品（有關禁令將設緩衝期）、禁止加味煙。據知，當局堅持加味煙的傷害，不比傳統煙少，加上數據顯示，愈來愈多女性喜愛吸加味煙，因此認為若要壓低吸煙率，必須從此着手，故不欲退讓。

酒吧業界日前揚言，更嚴厲的控煙政策將令酒吧「有十間，執十間」。惟當局卻評估，禁煙之後，受影響的酒吧數量有限。現時條例下，市民只可在酒吧室外的範圍吸食水煙，而本港只有約1成是露天酒吧，若只禁加味水煙，影響範圍很小。

議員、業界另一關注是，若只控煙而不打擊私煙，於事無補。不過，近月海關密密高調行動打擊各類私煙活動，昨日更與控煙酒辦、警方及立法會議員走進屋邨，進行反私煙宣傳活動。種種迹象都顯示政府控煙決心，以求達到明年吸煙率減至7.8%的目標。

醫衞局暫只接觸民建聯 議員盼早公布詳情

多個政黨及非政黨議員曾言，推出控煙十招之前，當局未諮詢過他們。近月，跨政黨議員表態後，醫務衞生局已主動找政黨解說，包括建制最大黨民建聯，據知，該黨大原則支持控煙，但部分人對需否同時祭出十招有所保留，會視乎政策細則出台後，再決定投票意向。

經民聯、工聯會、新民黨、自由黨以及非政黨議員，則至今未收到會面邀約。新民黨立法會議員何敬康稱，支持控煙大方向，「但現在得十行字，短過我老婆發畀我的短訊。」未能完全消化，希望當局早些公布詳情，並讓社會有適當的討論。

外國商會盼讓社會多些辯論

據了解，有外國商會最近亦就控煙政策表達意見，認為需讓社會多些辯論。有議員估計，最終控煙十招可順利獲通過，強調反對部分措施，是擔心招數太辣，會影響經濟及香港形象，希望政府不管對內、還是對外，都要多些軟性解說，勿予人「乜都禁」的感覺。

雖然控煙十招未能爭取減辣，但消息指，跨政黨爭取的減烈酒稅將可實現，有政界中人則指，政府應想好嚴控煙、鬆烈酒的理由，免讓外界「抽秤」。

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