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CEPA｜新協議放寬多項限制惠港　一文看清哪些行業受益

政治

撰文： 林曉君

發布時間： 2 小時前

最後更新： 42 分鐘前

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熱門 施政報告2024 乳癌 親子模仿大賽 名校專區 超市大搜查 藥物百科 北上攻略 高才通 會員有獎 Executive Mommy

新協議簽署儀式今舉行。（梁偉榮攝）

新修訂CEPA服務協議安排今出爐，新協議明年3月1日實施，部分措施會在廣東省先試先行，再推廣至內地全境實施。本文整理新協議涉及惠港政策。

●旅遊及相關服務

—進一步擴展「個人遊」計劃的適用城市；

—經香港入境的外國旅遊團入境144小時免簽政策，擴大至廣東全省，增加入境口岸，助香港旅遊業界開發更多針對外國旅客的「一程多站」旅遊產品；

—支持郵輪運輸企業依法安排掛靠內地郵輪港口的國際郵輪航線，允參加此類航線的內地旅客，可赴港參與全部郵輪航程。

●金融服務【香港銀行准在內地發銀行卡

—取消香港金融機構向保險公司投資入股，最近一年年總資產不少於20億美元的要求，降低香港金融機構進入內地保險市場的門檻；

—鼓勵符合條件的內地保險公司在香港設立區域總部；

—取消香港服務提供者設立的外國銀行分 行不得從事銀行卡業務的限制；

—研究擴大互聯互通標的範圍

●視聽服務（電影、電視）

—取消香港服務提供者不得投資電影製作的限制，推動兩地電影業共同發展；

—合拍電視劇毋須再送廣電總局審批，只需經省級廣播電視行政部門審查通過，可視為國產電視劇播出及發行；

—允許香港製作的引進劇經廣電總局批准後，在內地廣播電視台的黃金時段播出

—取消香港人士參與網絡電視劇作主創人員的數量限制

●電信服務

—允許香港服務提供者在內地銷售不可在內地激活的可於全球使用的電話卡；

●建築及相關工程服務

—允許香港產業測量企業可通過備案方式，在廣東省提供專業服務；

—允許已備案的香港工程建設諮詢企業依法以聯合體模式參與競投大灣區珠三角九市的項目諮詢服務

●房地產服務

—為香港物業管理服務企業及專業人士到內地發展提供便利條件；

●廣告服務

—允許香港服務提供者以跨境交付方式提供廣告服務；

—在香港服務提供者進入內地開拓網上媒介代理業務時提供更優惠待遇；

●專業技術人員資格考試

—允許符合相關規定的香港居民參加內地教師資格考試，考試成績合格者，申請認定相應的資格證書；

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