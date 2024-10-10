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傑出人士｜梁振英、天野浩、Madeleine Atkins獲城大頒授榮譽博士學位

政治

撰文： 林曉君

發布時間： 54 分鐘前

最後更新： 49 分鐘前

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全國政協副主席梁振英。（資料圖片）

全國政協副主席梁振英，諾貝爾物理學獎得主、名古屋大學教授天野浩，以及劍橋大學露西．卡文迪許學院院長Madeleine Atkins三人獲香港城市大學頒授榮譽博士學位，典禮將於11月1日舉行。

城大讚梁振英心繫國家發展及公共事務 熱心教育

其中，梁振英將獲頒榮譽社會科學博士。城大形容，梁振英心繫國家發展及公共事務，亦熱心教育，曾於2008年至2011年間擔任城大校董會主席，並於2022年領導創辦「廣州南沙民心港人子弟學校」，擔任學校理事會主席。他積極推動香港共建「一帶一路」，在多間相關的非牟利及非政府機構擔當要職，包括「一帶一路」國際合作香港中心主席及共享基金會主席。

諾貝爾物理學獎得主、名古屋大學教授天野浩。（香港科技大學圖片）

享譽國際的半導體物理學家及工程學家的天野浩，將獲頒授榮譽理學博士。城大提及其多項貢獻，包括1985年，他在低溫下沉積氮化鋁緩衝層，令接續成長的氮化鎵（GaN）擁有更佳品質，對發光二極體（LED）的發展貢獻殊偉，四年後更成功製造世界上首個藍光LED。天野浩在2014年獲頒日本文化勳章，同年憑藉「發明有效率的藍色發光二極體，催生明亮而節省能源的白色光源」，促成「第二次照明革命」，與赤崎勇教授和中村修二教授共同榮獲2014年諾貝爾物理學獎。

劍橋大學露西．卡文迪許學院院長Madeleine Atkins女爵士（右二）。（城大網站圖片）

至於Madeleine Atkins女爵士將獲頒榮譽社會科學博士。城大稱其對英國高等教育界發展建樹良多，曾任英格蘭高等教育基金管理委員會首席執行官。2015年獲劍橋大學格頓學院頒授榮譽院士銜，並於2017及2018年，分別獲諾丁漢大學及格羅斯特郡大學頒授榮譽博士學位。為表彰她對英國高等教育界的貢獻，她在2018年獲授予大英帝國女性爵級司令勳章。

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