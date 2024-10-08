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三跑｜運流局副秘書長洪思敏︰機管局航空網絡拓展獎勵計劃　6月至今吸11新航綫

政治

撰文： 區綽彥

發布時間： 34 分鐘前

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運輸及物流局副秘書長洪思敏。（立法會直播截圖）

機場三跑道系統於今年年底啟用，多位議員關注如何增加航班，善用三跑，運輸及物流局副秘書長洪思敏今日（8日）指，會大力拓展非本地航空公司來港增加航綫，機管局在今年6月推出航空網絡拓展獎勵計劃，提供財政誘因，開拓航班，6月至今吸引了11條航綫。

立法會經濟發展事務委員會今日（8日）討論機場三跑道系統啟用前的準備工作及應對突發事故的機制，經民聯林健鋒關注，機管局如何安排增加班次。民建聯周浩鼎指，香港雖然仍有國際航空樞紐地位，但很多周邊城市很努力急起直追，關注何開拓更多國際航班。

洪思敏表示，政府積極擴展航空網絡，策略性開放天空政策，聯同民航處、機管局，針對性擴大民航安排，如加強貨運、樞紐功能、與一帶一路國家之間聯繫，強化現有25條主要客運航綫。她續指，會大力拓展非本地航空公司來港增加航綫，機管局有外展隊，會主動與外國航空公司商討增加航綫；機管局在2024年6月推出航空網絡拓展獎勵計劃，提供財政誘因，開拓航班，6月至今，吸引了8間航空公司的11條航綫。

機管局機場運行執行總監姚兆聰透露，10月14日晚至15日凌晨將舉行年度的飛機事故演練，屬於三跑啟用前最後測試，參與人數超過1000人，包括消防、救護等。

另外，多位議員關注機場在6月23日上午發生的事故，航班資料顯示系統發生故障，導致未能將實時航班更新資料顯示在客運大樓、機場網站及「My HKG」流動應用程式的航班資料顯示平台。

姚兆聰指，當日在確認「熱後備」系統（是指如主系統失靈，擬用作替代的平衡備用系統）未能即時啟動後，機管局即時啟動其「冷後備」系統（是指如主系統及「熱後備」均失靈，可啟動以替代主系統的獨立系統）及應變計劃，包括在航班資料顯示系統的「冷後備」系統達至全面運作前，暫時以白板提供航班資料作為過渡措施，影響大概約兩小時。他承認，「冷後備」用兩個小時啟動不理想，承諾未來定了要在半個鐘頭內啟動；及購買電子顯示板及熒光幕取代白板顯示。

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