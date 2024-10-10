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情緒問題｜中學校長：開學學生情緒問題較往年穩定　 鼓勵寫隨筆予老師助識別

社會

撰文： 陳展棋

發布時間： 2 小時前

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祟真書院校長區國年。(陳靜儀攝)

開學一個多月，有中學校長表示，今年開學的學生情緒問題較去年穩定，不過認為學生的情緒問題仍值得關注。

祟真書院校長區國年表示，教育局推出的「4Rs精神健康約章」，料可令學校長遠支援學生的方向。身兼新界西醫院聯網社區夥伴委員會委員區國年表示，會於校方提供與家長教育當中，加強精神健康的教育。

政府延長三層應急機制至今年年底，香港大學社會工作及社會行政學系人口健康講座教授葉兆輝曾提到，大部分曾自殺的學生均未有情緒病的紀錄，認為需改善機制，並加強家長教育，以讓更多有精神健康問題的學生可交給社工處理，不希望機制「醫療化」。

對於前線如何能再加強學生的識別能力。區國年表示，該校會加強班主任的角色，提到不少學生均未必願意面對面與師長傾訴，不過則樂於使用即時通訊軟件，認為以隨筆方式可以協助了解學生，可以令學生將心聲與老師分享，「寫咁多野不如寫比老師啦；老師screen下有無問題先，無問題再改其他薄。」

區國年表示，希望盡量於第一及第二層已識別同學。他亦指，第三層已是較嚴重的個案，會轉介於醫管局跟進，「校方會幫到就幫」，不過認為如有青山醫院的教材，可令學生「叮一聲」發現困擾有情緒問題，或亦有作用。他強調，該校暫時需要使用的第三層機制的個案不多，亦未曾使用專設為校長提供的電話諮詢熱線。

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