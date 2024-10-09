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大學排名｜THE世界大學排名　港大續排35冠全港【內附排名榜】

社會

撰文： 馮琪雅

發布時間： 4 小時前

最後更新： 10 分鐘前

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英國泰晤士高等教育公布「2025年世界大學排名」，本港繼續有5間大學打入全球百大。

【大學排名 / 世界大學排名 / 港大 / 中大 / 科大 / 城大 / 理大】英國泰晤士高等教育（Times Higher Education，簡稱THE）公布最新「2025年世界大學排名」，本港繼續有5間大學打入全球百大，龍頭的香港大學維持全球排名35位，香港中文大學亦升至全球第44位，按年急升9位，而香港科技大學則微跌2位，排第66位。

港5大學躋百大　中大升9位至44

2025年THE世界大學排名今晨出爐，來自115個國家及地區、共2,092間大學上榜，按年多出185間（9.7%）。

本港繼續有6間大學上榜，過去兩屆排名下跌的港大，今次力保不失，維持全球第35位；中大則按年急升9位，由第53位攀升至第44位；科大則由第64位跌至第66位；城市大學及理工大學分別排第80位及84位，各按年升2位及3位；浸會大學亦由上屆介乎301至350位，最新位列251至300位。

上屆THE世界大學排名起新增5個評分指標，增至18個指標，5大範疇佔比亦修訂為研究質素佔30%、教學佔29.5%、研究環境佔29%、國際視野佔7.5%，以及行業佔4%，一度令本港4間大學排名下挫。而今年本港整體有4間大學排名上升，其中3間包括中大、城大及浸大均創下該校歷屆最佳排名成績。

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牛津9連冠　清華維持第12

全球十大全部是英美院校，英國牛津大學已連續9年高踞榜首，美國麻省理工學院升1位至第2位，美國哈佛大學亦升1位至第3位。亞洲地區三甲，排名最高的是內地清華大學，排名維持全球排第12位，北京大學升1位至第13位，新加坡國立大學則升2位至第17位，其次是第28位的東京大學及第30位的新加坡南洋理工大學；反映香港院校排名，仍跑輸內地、新加坡及日本。

THE向香港傳媒發放的新聞稿則指「中國政府對高等教育的投資取得成效」，形容內地院校在最新排名「向世界前十名邁進」，並提到復旦大學及浙江大學分別躍升至第36及47位，表現亮眼。

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