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遊日注意｜中國籍夫婦7月遊大阪遭刺傷　日媒：傷者為香港人

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 22 分鐘前

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【日本／大阪／搶劫／刺傷／香港人／遊客】兇徒落網！日本大阪在今年７月發生一宗劫案，一名53歲中國籍遊客與妻子步行回酒店時，突遭一名陌生男子持刀走近，試圖搶劫，期間對方口中反覆說「money」，男事主期間被刺傷。據日媒最新消息指，受傷遊客為香港人，而兇徒其後被捕。

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遊日注意｜受傷遊客為香港人　23歲無業日男被捕

據日媒昨日（８日）報道，５３歲中國籍男事主為香港人，與其妻子當日凌晨時分在大阪街頭，被一名陌生男子持利刀靠近，反覆用英語說「money」，試圖搶劫。夫婦二人反抗期間，男事主左手臂和手背被刀刺傷，經治療後需要一星期時間康復。妻子幸而無恙，兩人曾逃入附近便利店求助。

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涉事刀手其後被當地警方拘捕，據報道指是一名２３歲無固定居所的無業人士。該名男子認罪，指自己因生活拮据，入不敷支，故萌生以武器搶劫的念頭。案發前約９０分鐘​​，該男子曾在附近街道以菜刀威脅一名女途人。

TOPick正向入境處查詢相關事件。

相關新聞：遊日注意丨中國遊客大阪街頭遇劫被刺傷　日媒：襲擊者用英文喊「money」

據當地警方描述，案發時身穿白色T恤的劫匪身高約1.7米，作案後迅速逃離現場.案發地點距離阪神千鳥橋站西南方向大約300米，屬於一個住宅區域。案發後，地上仍留有血漬。

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