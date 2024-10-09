港女稱連鎖護理用品店購物被誤會偷竊　遭箍頸拖行後揭施暴者身份感吃驚

▲ 港女稱在萬寧購物後被誤會盜竊遭暴力對待。

有港女在昨日（10月8日）下午於社交平台發文，以「當我正在撰寫這篇文章時，我的手仍然在顫抖，我也忍不住流淚。」為文章開首，憶述日前在於尖沙咀的某連鎖護理用品店分店購買枇杷膏，錢後離開店舖，及後遭兩名女子箍頸及扯背囊，邊將她扯回萬寧店內，邊指控該港女：「你跟我過嚟！你冇畀錢！你偷嘢！」

事情發生在昨日早上10時，樓主戴着口罩到位於尖沙咀金馬倫道的連鎖護理用品店買兩盒川貝枇杷膏，並使用自助收銀機付款後離開，豈料行出店舖約50米外，「突然之間有1個女人箍住我（樓主）條頸，另1個女人扯住我（樓主）個背囊，然後好大聲咁話『你（樓主）跟我過嚟！你冇俾錢！你偷嘢！』」。

樓主邊被扯邊大嗌救命，「佢哋兩個係咁扯住我行，我好驚，我係咁嗌救命，我真係係咁嗌救命。」事主懷疑該兩名女子認錯人，於是拉下口罩詢問她們是否認錯人。」

當她被兩個陌生人扯回連鎖護理用品店內後，店舖經理問發生何事，樓主形容當時驚到喊，幸好樓主「褲袋袋住張收據」，於是拿出來向經理展示，經理回答：「係呀，你有俾錢」，樓主質問：「究竟發生咩事？你覺得我冇俾錢，你咪問我攞張收據睇囉，唔使扯住我入返舖頭啩。」

經理透露「兩個女人係佢哋嘅便衣保安」，其間有熱心男途人表示目撃事件經過可為樓主做證。之後，當中1名便衣女保安向搭樓主膊頭「懶老友咁」稱：「唔好意思啊，誤會咗你」，樓主反斥對方：「唔好掂我」。

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向萬寧客戶服務部投訴

樓主直言對事件感到非常震驚，「喺香港土生土長，未試過發生咁嘅事」，並表示已向該連鎖護理用品店客戶服務部投訴，但暫未獲回覆。

該帖文截至今日（10月9日）早上10時，有逾4000個「複製連結」、逾3000個讚好、近600個轉發，不少網民在樓主發文，甚至該連鎖護理用品店官方facebook專頁留言，分別寫道：「如果係我遇到，嗰幾個店員都幾大鑊。」、「嘩！保安唔係第一時間問人攞張單睇吓，係箍頸拖行」、「好離譜！冇權郁手」等。

而有網民溫馨提示使用自助付款，一定要保留單據，而該連鎖護理用品店到今早仍未有在社交平台交代事件。

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