萬寧事件丨港女稱萬寧購物被誤會偷竊　遭箍頸拖行後揭施暴者身份感吃驚

▲ 港女稱在萬寧購物被誤會偷竊遭粗暴對待。

【萬寧 / 便衣保安 / 枇杷膏】有港女在昨日（10月8日）下午於社交平台發文，以「當我正在撰寫這篇文章時，我的手仍然在顫抖，我也忍不住流淚。」為文章開首，憶述日前在於尖沙咀的萬寧分店購買枇杷膏，錢後離開店舖，及後遭兩名女子箍頸及扯背囊，邊將她扯回萬寧店內，邊指控該港女：「你跟我過嚟！你冇畀錢！你偷嘢！」

事情發生在昨日早上10時，樓主戴着口罩到位於尖沙咀金馬倫道的萬寧分店買兩盒川貝枇杷膏，並使用自助收銀機付款後離開，豈料行出店舖約50米外，「突然之間有1個女人箍住我（樓主）條頸，另1個女人扯住我（樓主）個背囊，然後好大聲咁話『你（樓主）跟我過嚟！你冇俾錢！你偷嘢！』」。

樓主邊被扯邊大嗌救命，「佢哋兩個係咁扯住我行，我好驚，我係咁嗌救命，我真係係咁嗌救命。」事主懷疑該兩名女子認錯人，於是拉下口罩詢問她們是否認錯人。」

當她被兩個陌生人扯回萬寧內後，店舖經理問發生何事，樓主形容當時驚到喊，幸好樓主「褲袋袋住張收據」，於是拿出來向經理展示，經理回答：「係呀，你有俾錢」，樓主質問：「究竟發生咩事？你覺得我冇俾錢，你咪問我攞張收據睇囉，唔使扯住我入返舖頭啩。」

萬寧分店經理透露：「兩個女人係佢哋嘅便衣保安」，其間有熱心男途人表示目撃事件經過可為樓主做證。之後，當中1名便衣女保安向搭樓主膊頭「懶老友咁」稱：「唔好意思啊，誤會咗你」，樓主反斥對方：「唔好掂我」。

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萬寧事件丨向萬寧客戶服務部投訴

樓主直言對事件感到非常震驚，「喺香港土生土長，未試過發生咁嘅事」，並表示已向萬寧客戶服務部投訴，但暫未獲回覆。

該帖文截至今日（10月9日）早上10時，有逾4000個「複製連結」、逾3000個讚好、近600個轉發，不少網民在樓主發文，甚至萬寧官方facebook專頁留言，分別寫道：「如果係我遇到，嗰幾個店員都幾大鑊。」、「嘩！保安唔係第一時間問人攞張單睇吓，係箍頸拖行」、「好離譜！冇權郁手」等。

而有網民溫馨提示使用自助付款，一定要保留單據，而該連鎖護理用品店到今早仍未有在社交平台交代事件。

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