網絡熱話｜男童疑撞凹逾$2300萬名車　全球限量77輛目擊者爆搗蛋經過

▲ 澳門永利超跑展，男童疑撞凹全球限量77輛逾$2300萬名車。

【名車/家庭教育/超跑展/澳門永利】帶小朋友出街確實需要一眼關七，因為他們活潑好動，行為難以預測，這可能會引發意外。近日，一名男童在酒店的超跑展覽中玩耍，疑意外撞到了全球限量77輛的「Aston Martin One-77」，該車的售價約為300萬美元（約2300萬港幣），目擊者在社交媒體上分享了多張現場照片，迅速引起了網民熱議，也讓人反思在公共場所帶小孩的責任。

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澳門永利︱限量版超跑展

照片可見，地點為澳門永利的展覽廳，正在展出名為「2024永利臻典夢幻超跑展」。據永利官方網頁介紹，展期由即日至10月13日，展覽30輛總值逾15億港元的世界傳奇超跑，以前所未有的鼎盛陣容齊聚永利，其中包括號稱「性能天花板」兼「最強風神」的Pagani終極人手打造之作Pagani Huayra R、慶祝Aston Martin成立100周年而推出的限量版Aston Martin V12 Speedster，以及全球限量9部並打破林寶堅尼售價記錄的Lamborghini Veneno Roadster等傳世傑作，吸引了大量超跑愛好者。

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澳門永利︱網民質疑疏於管教

目擊者在社交媒體上threads帳號分享了多張現場照片，他指出該名內地小孩在酒店的超跑展覽中玩耍，意外撞到了全球限量77輛的「Aston Martin One-77」，該車的售價約為300萬美元（約2300萬港幣），「有條𡃁仔一嘢車咗個圍欄條柱落WYNN展覽緊部Aston Martin One-77度，無咩嘢嘅，全球限量77部，300萬美金啫」，並戲稱「他只是個孩子呀，家人們」。其後展覽的工作人員和保安迅速前來檢查受損情況，而疑似涉事小童的母親正和職員交涉，小童則躲在母親身後，事件更驚動警察到場協助。

事件引發了網友的熱議，很多人對小孩的家長表示責任重大，並建議家長在外出時應加強對孩子的看管，「事實證明就算有欄，要爛嘅始終都係攔唔住啲細佬」、「帶佢出街就睇實佢，一係就教佢唔好亂掂街上面嘅嘢」、「自己唔教，就等社會教」、「無受過教育嘅細路真係好可怕，教育都唔識就學人生仔嘅家長仲可怕」，還有網友表示「碰撞應該也不用300萬美金，拿10萬美金應該還有剩」。

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有網民就調侃涉事小童的家長「喜提新車」、「落一轉澳門就買咗架車，內地人消費力勁」、「後邊個Cafe真係最佳花生位」、「成班人坐定定睇戲」、「老母憂心忡忡嘅眼神，我就係要睇呢啲」、「怪獸家長表示：『你部嘢咁貴就唔好擺喺到啦！』」，又戲稱男童父母可以準備支票簿。有人好奇名車是否真的被「揩花」，目擊者指當時大批保安圍着名車，回覆「睇唔到呀，蚊都飛唔入」。

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