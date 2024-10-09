  • 26°C
香港時間：2024109日 (三) 12:49
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 施政報告2024 乳癌 親子模仿大賽 名校專區 超市大搜查 藥物百科 北上攻略 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

網絡熱話｜男童疑撞凹逾$2300萬名車　全球限量77輛目擊者爆搗蛋經過

育兒資訊

撰文： 王明芳

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

分享：

分享：

熱門 施政報告2024 乳癌 親子模仿大賽 名校專區 超市大搜查 藥物百科 北上攻略 高才通 會員有獎 Executive Mommy

澳門永利超跑展，男童疑撞凹全球限量77輛逾$2300萬名車。

【名車/家庭教育/超跑展/澳門永利】帶小朋友出街確實需要一眼關七，因為他們活潑好動，行為難以預測，這可能會引發意外。近日，一名男童在酒店的超跑展覽中玩耍，疑意外撞到了全球限量77輛的「Aston Martin One-77」，該車的售價約為300萬美元（約2300萬港幣），目擊者在社交媒體上分享了多張現場照片，迅速引起了網民熱議，也讓人反思在公共場所帶小孩的責任。

陶瓷兔損毀｜K11 Musea首飾店$3.8萬陶瓷兔疑遭小童弄斷腳　CCTV片段曝光網民：天線得得B事件翻版

最新影片︰

童學園
關愛校園｜台山商會學校培育人才46載　以五「寶」啟發潛能視學生如瑰寶

澳門永利︱限量版超跑展

照片可見，地點為澳門永利的展覽廳，正在展出名為「2024永利臻典夢幻超跑展」。據永利官方網頁介紹，展期由即日至10月13日，展覽30輛總值逾15億港元的世界傳奇超跑，以前所未有的鼎盛陣容齊聚永利，其中包括號稱「性能天花板」兼「最強風神」的Pagani終極人手打造之作Pagani Huayra R、慶祝Aston Martin成立100周年而推出的限量版Aston Martin V12 Speedster，以及全球限量9部並打破林寶堅尼售價記錄的Lamborghini Veneno Roadster等傳世傑作，吸引了大量超跑愛好者。

媽媽辛酸｜兒子打機成癮電腦知識高　家長屢次提升手機監控失敗求救

點擊圖片放大
+8
+7

澳門永利︱網民質疑疏於管教

目擊者在社交媒體上threads帳號分享了多張現場照片，他指出該名內地小孩在酒店的超跑展覽中玩耍，意外撞到了全球限量77輛的「Aston Martin One-77」，該車的售價約為300萬美元（約2300萬港幣），「有條𡃁仔一嘢車咗個圍欄條柱落WYNN展覽緊部Aston Martin One-77度，無咩嘢嘅，全球限量77部，300萬美金啫」，並戲稱「他只是個孩子呀，家人們」。其後展覽的工作人員和保安迅速前來檢查受損情況，而疑似涉事小童的母親正和職員交涉，小童則躲在母親身後，事件更驚動警察到場協助。

事件引發了網友的熱議，很多人對小孩的家長表示責任重大，並建議家長在外出時應加強對孩子的看管，「事實證明就算有欄，要爛嘅始終都係攔唔住啲細佬」、「帶佢出街就睇實佢，一係就教佢唔好亂掂街上面嘅嘢」、「自己唔教，就等社會教」、「無受過教育嘅細路真係好可怕，教育都唔識就學人生仔嘅家長仲可怕」，還有網友表示「碰撞應該也不用300萬美金，拿10萬美金應該還有剩」。

點擊圖片放大
+8
+7
  •  

    • 解決拖延症｜平日懶溫習考試前臨急抱佛腳　爸媽必學4招改善子女拖延症

    有網民就調侃涉事小童的家長「喜提新車」、「落一轉澳門就買咗架車，內地人消費力勁」、「後邊個Cafe真係最佳花生位」、「成班人坐定定睇戲」、「老母憂心忡忡嘅眼神，我就係要睇呢啲」、「怪獸家長表示：『你部嘢咁貴就唔好擺喺到啦！』」，又戲稱男童父母可以準備支票簿。有人好奇名車是否真的被「揩花」，目擊者指當時大批保安圍着名車，回覆「睇唔到呀，蚊都飛唔入」。

    點擊圖片放大
    +12
    +11

    下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

    【全港中小學選校資訊】

    【中小學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

    【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

    相關文章

    陶瓷兔損毀｜K11 Musea首飾店$3.8萬陶瓷兔疑遭小童弄斷腳　CCTV片段曝光網民：天線得得B事件翻版
    12:51 2024/10/04
    陶瓷兔損毀｜K11 Musea首飾店$3.8萬陶瓷兔疑遭小童弄斷腳　CCTV片段曝光網民：天線得得B事件翻版
    教學爭議｜袁鳳瑛轉行教EQ班被控洗腦教育　網民斥借宗教名義操控學生變奴隸
    18:05 2024/09/30
    教學爭議｜袁鳳瑛轉行教EQ班被控洗腦教育　網民斥借宗教名義操控學生變奴隸
    麻雀教育｜Bob林盛斌教4子女打麻雀豪宅曝光　客廳寬敞落地玻璃門直通巨型花園
    14:09 2024/10/03
    麻雀教育｜Bob林盛斌教4子女打麻雀豪宅曝光　客廳寬敞落地玻璃門直通巨型花園

    你可能感興趣

    陶瓷兔損毀｜K11 Musea首飾店$3.8萬陶瓷兔疑遭小童弄斷腳　CCTV片段曝光網民：天線得得B事件翻版
    12:51 2024/10/04
    陶瓷兔損毀｜K11 Musea首飾店$3.8萬陶瓷兔疑遭小童弄斷腳　CCTV片段曝光網民：天線得得B事件翻版
    教學爭議｜袁鳳瑛轉行教EQ班被控洗腦教育　網民斥借宗教名義操控學生變奴隸
    18:05 2024/09/30
    教學爭議｜袁鳳瑛轉行教EQ班被控洗腦教育　網民斥借宗教名義操控學生變奴隸
    麻雀教育｜Bob林盛斌教4子女打麻雀豪宅曝光　客廳寬敞落地玻璃門直通巨型花園
    14:09 2024/10/03
    麻雀教育｜Bob林盛斌教4子女打麻雀豪宅曝光　客廳寬敞落地玻璃門直通巨型花園
    網絡熱話 澳門 展覽

    最高瀏覽

    癌症殺手︱汪建民罹肺腺癌離世終年56歲　不煙不酒卻患癌 歷痛苦化療一度求死
    癌症殺手︱汪建民罹肺腺癌離世終年56歲　不煙不酒卻患癌 歷痛苦化療一度求死
    萬寧事件丨港女稱萬寧購物被誤會偷竊　遭箍頸拖行後揭施暴者身份感吃驚
    萬寧事件丨港女稱萬寧購物被誤會偷竊　遭箍頸拖行後揭施暴者身份感吃驚
    急症室最長等候時間（10月09日 時間12:05）
    急症室最長等候時間（10月09日 時間12:05）
    多位議員參觀機電署慘遭困𨋢逾20分鐘　署長同𨋢未能自救
    多位議員參觀機電署慘遭困𨋢逾20分鐘　署長同𨋢未能自救
    養肝習慣｜40歲女患乙肝惡化每日超慢跑逆轉肝功能　醫生推薦做半小時養肝排毒【附醫生推薦3大養肝食物】
    養肝習慣｜40歲女患乙肝惡化每日超慢跑逆轉肝功能　醫生推薦做半小時養肝排毒【附醫生推薦3大養肝食物】