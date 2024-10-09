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在職家庭｜日本企業推行「周休3日」　毋須減薪工時不變業績竟有呢個變化？

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撰文： Executive Mommy

發布時間： 1 小時前

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日本企業推行「周休3日」，毋須減薪工時不變，公司業績竟有呢個變化！

【4天工作周/工時/員工福利/職場/在職家庭/Executive Mommy】香港一向出名工時長，作為在職父母，當然希望有更多時間陪子女，但要兼顧家庭和事業實在不容易。本Mommy留意到最近有日本企業試行「周休三日」，即一周工作4天，放假3天，結果有意想不到的成效。

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在職家庭｜日本企業推「周休三日」

根據日本《朝日電視台》報道，位於愛知縣、擁有104年歷史的黑板製造商「Sakawa」，其社長坂和壽忠在一年半前開始考慮「周休三日」制度，並提出3個模式，包括「每周多放一天假，但薪資減少」、「每周多放一天假，但每天工時增加2小時」、「每周多放一天假，薪資和工作時間維持不變」。

在職家庭｜毋須減薪工時不變

坂和壽忠表示，第一種模式會影響員工的工作意願；第二種模式則對有家庭的員工較為不便，例如來不及回家煮飯等；至於第三種模式，雖然對僱主不利，但坂和認為能讓所有員工都感到滿意。

最後，坂和決定每個月試行一次「周休三日」制度，多出的一天休假固定在周三，而全部員工會分成兩組輪替休息，確保周三公司依然有人上班，如業績出現明顯下滑便停止。

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在職家庭｜2孩媽媽：有更多me time

實施「周休三日」後，員工有更多時間投放在家庭、興趣、運動、進修等方面。育有一對5歲的雙胞胎的員工兵頭步表示，最大的好處是擁有真正屬於自己的me time，例如早上接送雙胞胎去幼稚園後，順道去了醫院，然後前往只在平日辦公的政府機構處理事項，亦可抽時間健身。此外，她亦有更多時間陪伴孩子，共度假日的時光。

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在職家庭｜公司業績不跌反升

而公司在推行「周休三日」後，開始檢討過去的工作模式，以提升工作效率，例如減少不必要的會議等等，而員工的工作意識亦有所提升，公司業績不跌反升，有見及此，坂和社長打算未來每個月增加一周實施「周休三日」制度。

延伸閱讀：打工仔必讀12大過勞症狀

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延伸閱讀：日本理財專家教6個累積財富秘笈

日本知名理財專家午堂登紀雄早前就著書《33歲擁有3億日圓的賺錢術》和《打造有錢腦：年收入激增30倍的秘密》，分享自己儲蓄的秘笈，直言存不了錢的關鍵不在於薪金的多寡，而是能否有效守財，他個人靠6招，在33歲時已存下3億日圓（即約1,500萬港元）。

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