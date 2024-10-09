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男神崩壞丨37歲亞洲男神脹爆現身　李敏鎬顏值大崩壞遭群嘲

保健美顏

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 46 分鐘前

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【李敏鎬/男神/花樣男子/繼承者們/脹爆/水腫/金秀賢】憑著《花樣男子》、《繼承者們》韓劇走紅亞洲的韓國男神李敏鎬，近年外表似乎大走樣，前日(7日)37歲的他現身電影《普通的家庭》首映支持好友時，其脹爆兼浮腫臉容再度引起觸目，不少網民高呼他老態盡現，保養遠遜於只有36歲的男神金秀賢。

最新影片:

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Sick問識答｜經常著高踭鞋恐致經痛？中醫拆解6大成因+調經宜忌

由韓星張東健、薛景求與秀賢等主演的新片《非普通家族》於前日（7日）在首爾江南區的戲院舉行首映禮，37歲的李敏鎬雖沒有參演，但卻憑著肥腫難分的樣子成為當晚韓媒的焦點。有關相片曝光後，不少網民感嘆歲月不饒人，又將他與另一男神金秀賢比較，「明明只有37歲，卻似老了十年」、「金秀賢比他小一歲，為何長得似18」。

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男神崩壞丨長受水腫困擾

事實上，李敏鎬顏值崩壞已非鮮事，他早前所拍的新護膚品廣告片中，亦被人抨擊腫脹非常嚴重，有粉絲亦曾擔心李敏鎬身體是否出現問題。李敏鎬亦曾回應指因肝臟不太好，因此長受水腫問題困擾，故每每拍戲前，便需嚴格控制飲食。

同場加映: 助去水腫水果

台灣營養師高敏敏在Instagram專頁推介20種含鉀量高的水果，有助將多餘的鈉排出，非常適合愛吃重口味又怕水腫的人。

 

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