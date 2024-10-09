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悲慘童年｜阿嬌晒母女合照悲慘童年再引熱議　1歲喪父被寄養成「人球」要用污水洗澡

家事百科

撰文： 李惠儀

發布時間： 2 小時前

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阿嬌童年過得並不快樂，曾被寄養在不同家庭！

【Twins/鍾欣潼/阿嬌身世/阿嬌童年/阿嬌父母】人氣組合Twins的蔡卓妍（阿Sa）及鍾欣潼（阿嬌）正忙於進行《Twins Spirit 世界巡迴演唱會》，早前在廣州順利完成兩場演出後，接著便要到汕頭及佛山等地演出，行程緊密，可能連見家人的時間也沒有，而在近日的廣州站，她們的家人就齊齊現身捧場，事後阿嬌罕有晒出跟母親在後台的合照，引發網民再度討論她的悲慘童年！

阿嬌分享當晚的花絮片，見到阿嬌阿Sa的家人齊齊到後台為女兒打氣，片段中還見到甚少現身的「嬌媽」，她站在Twins中間，見到阿嬌在媽咪身旁笑得像個小女孩，嬌媽則舉起母指大讚愛女，相當溫馨。

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阿嬌悲慘童年｜與嬌媽罕同框　惹網民討論悲慘童年

兩母女鮮有「同框」，而且嬌媽凍齡有術，結果引發網民再度討論阿嬌的悲慘童年，其實嬌媽只是大阿嬌19年，在阿嬌1歲時已喪夫，自小於單親家庭長大的阿嬌，由於未懂性的時候，爸爸已過身，所以對父親認知不多，只知道他患上肝病，不肯打針食藥，年僅24歲便離世，遺下了年幼的她和嬌媽。當時年紀輕輕的嬌媽母兼父職，工作之餘亦忙於拍拖，不太懂得怎樣照顧女兒，無奈之下將女兒交給他人照顧，兩母女每星期只能見面一次。

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阿嬌悲慘童年｜被寄養家庭叔叔敲頭　住舅舅家用污水洗澡

慘變「人球」的阿嬌一直在不同的寄養家庭中成長，她曾在內地節目《因為是朋友呀》中，跟信任的經理人霍汶希（Mani）罕談童年，當時她哽咽表示，因為自小不斷搬屋，從幼稚園到小學9年間已轉了7次校，因此結交不到朋友，而到了寄養家庭，該家庭有一對與她年紀相若的兒子，不過男孩的爸爸重男輕女，不會打罵自己兒子，反而阿嬌就算乖乖做功課，都會被叔叔敲頭，她試過向媽媽求助，媽媽以為她說謊，幸好在寄養家庭住了一年便搬走。

最令阿嬌難忘的是，雖然已經脫離寄養家庭住進舅舅家，卻遭受非人對待，她表示：「最後我就去了我的舅舅家，就是他們我表弟三個，他們洗完澡的水才給我洗。」用污水洗澡的經歷惹哭不少網民，歷盡辛酸的阿嬌還說了：「我只是很努力的在活着。」令人鼻酸。

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阿嬌悲慘童年｜自覺沒有童年　入娛圈才開始生命

阿嬌更直言覺得自己沒有童年：「我幾乎是沒有童年，我可以說我是進娛樂圈才開始我的生命。我媽媽也沒有照顧得很好，爸爸也不在了。她也不是一個壞人，就是年紀很小的時候就已經有了我，也不太懂怎麼去照顧一個小朋友，教育一個小朋友，所以很多的東西，我也是進娛樂圈之後才慢慢學的，我是沒有安全感的人。」

直至進入公司，她才找到歸屬感：「你看一開始我進來（公司）的時候，我都不太笑，霍汶希每一天都說：『快點笑多一點』，不會笑，就是從小就沒有這概念，所以就是我進公司這一個大家庭，教了我很多東西。」

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