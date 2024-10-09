農曆年宵｜年宵市場明年1.23開鑼　10.22起分批競投1,570個攤位【附底價詳情】

▲ 2025年農曆年宵市場攤位將於下周二（22日）起分批公開競投。（資料圖片）

食物環境衞生署今日（9日）公布，2025年農曆年宵市場攤位將於下周二（22日）起分批公開競投。

年宵市場將由2025年1月23至29日、一連7天在15個地點舉行，共設910個濕貨攤位、633個乾貨攤位和27個快餐攤位，合共涉及1,570個攤位。

共設27個快餐攤位 底價高達12萬

濕貨攤位競投底價為380至6,530元，乾貨攤位（普通型）底價為450至8,540元，乾貨攤位（大型）底價為680至12,810元，快餐攤位底價為2,290至120,470元。

港島、離島和九龍區有6個年宵市場，分別設於銅鑼灣維多利亞公園、東涌達東路花園、深水埗長沙灣遊樂場、深水埗花墟公園、黃大仙慈雲山邨中央遊樂場及觀塘區觀塘遊樂場，共有812個攤位供市民競投。

食環署提醒攤位獲許可人只可在其攤位售賣及推廣准售商品，不得使用准用範圍作任何其他活動。倘食環署認為獲許可人在場地內為宣傳、推廣、陳列、展示或售賣准售商品而進行的活動是違法、不利於國家安全、不道德，或是不符合年宵市場的宗旨，食環署有權指示獲許可人停止有關活動，而獲許可人必須立即遵從署方指示。

維園年宵市場攤位競投將於10月22至24日（周二至四）一連3天在荔枝角政府合署二樓禮堂舉行，首日競投快餐攤位和濕貨攤位，第二及第三日競投乾貨攤位，每日競投均分上、下午時段進行，分別由上午9時至下午12時30分，下午則由2時開始直至競投結束為止。

東涌達東路花園年宵市場的攤位競投將於10月25日（周五）在上址舉行，由上午9時30分直至競投結束為止。

深水埗長沙灣遊樂場、深水埗花墟公園、黃大仙慈雲山邨中央遊樂場及觀塘區觀塘遊樂場的年宵市場攤位競投將於10月28至31日在上址舉行。每日競投均分上、下午時段進行，上午時段由9時或9時30分至下午12時30分，下午時段則由2時開始直至競投結束為止。

競投詳情：



荃灣沙咀道遊樂場

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競投日期： 十一月一日（星期五）

攤位數目： 126個

上午時段： 濕貨（1至64號攤位）

下午時段： 濕貨（65至96號攤位）、乾貨

攤位底價：

濕貨： 1,770元

乾貨（普通型）：8,480元

乾貨（大型）： 12,720元



大埔天后宮風水廣場

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競投日期： 十一月四日（星期一）

攤位數目： 61個

攤位類別： 乾貨、濕貨、快餐

攤位底價：

乾貨： 1,450元

濕貨： 2,270元

快餐： 5,480元



元朗東頭工業區遊樂場

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競投日期： 十一月五日（星期二）

攤位數目： 158個

上午時段： 乾貨、濕貨（57至72號攤位）

下午時段： 濕貨（77至156號攤位）、快餐

攤位底價：

乾貨（普通型）：1,350元

乾貨（大型）： 2,030元

濕貨： 700元

快餐： 5,480元



屯門天后廟廣場

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競投日期： 十一月六日（星期三）

攤位數目： 57個

攤位類別： 濕貨、乾貨、快餐

攤位底價：

濕貨： 1,490元

乾貨： 2,140元

快餐： 2,740元



西貢萬宜遊樂場

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競投日期： 十一月七日（星期四）

攤位數目： 20個

攤位類別： 乾貨、濕貨

攤位底價：

乾貨： 450元

濕貨： 380元



將軍澳寶康公園

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競投日期： 十一月七日（星期四）

攤位數目： 90個

攤位類別： 乾貨、濕貨、快餐

攤位底價：

乾貨（普通型）：1,540元

乾貨（大型）： 2,310元

濕貨： 830元

快餐： 4,570元



北區石湖墟遊樂場

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競投日期： 十一月八日（星期五）

攤位數目： 73個

攤位類別： 濕貨、乾貨

攤位底價：

濕貨： 710元

乾貨（普通型）：1,540元

乾貨（大型）： 2,310元



葵青葵涌運動場

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競投日期： 十一月十一日（星期一）

攤位數目： 98個

上午時段： 濕貨（1至56號攤位）

下午時段： 濕貨（57至76號攤位）、乾貨

攤位底價：

濕貨： 490元

乾貨（普通型）：2,250元

乾貨（大型）： 3,380元



沙田源禾遊樂場

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競投日期： 十一月十二日（星期二）

攤位數目： 75個

攤位類別： 乾貨、濕貨

攤位底價：

乾貨（普通型）：4,570元

乾貨（大型）： 6,860元

濕貨： 3,580元

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