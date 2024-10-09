農曆年宵｜年宵市場明年1.23開鑼 10.22起分批競投1,570個攤位【附底價詳情】
發布時間： 27 分鐘前
最後更新： 23 分鐘前
食物環境衞生署今日（9日）公布，2025年農曆年宵市場攤位將於下周二（22日）起分批公開競投。
年宵市場將由2025年1月23至29日、一連7天在15個地點舉行，共設910個濕貨攤位、633個乾貨攤位和27個快餐攤位，合共涉及1,570個攤位。
共設27個快餐攤位 底價高達12萬
濕貨攤位競投底價為380至6,530元，乾貨攤位（普通型）底價為450至8,540元，乾貨攤位（大型）底價為680至12,810元，快餐攤位底價為2,290至120,470元。
港島、離島和九龍區有6個年宵市場，分別設於銅鑼灣維多利亞公園、東涌達東路花園、深水埗長沙灣遊樂場、深水埗花墟公園、黃大仙慈雲山邨中央遊樂場及觀塘區觀塘遊樂場，共有812個攤位供市民競投。
食環署提醒攤位獲許可人只可在其攤位售賣及推廣准售商品，不得使用准用範圍作任何其他活動。倘食環署認為獲許可人在場地內為宣傳、推廣、陳列、展示或售賣准售商品而進行的活動是違法、不利於國家安全、不道德，或是不符合年宵市場的宗旨，食環署有權指示獲許可人停止有關活動，而獲許可人必須立即遵從署方指示。
維園年宵市場攤位競投將於10月22至24日（周二至四）一連3天在荔枝角政府合署二樓禮堂舉行，首日競投快餐攤位和濕貨攤位，第二及第三日競投乾貨攤位，每日競投均分上、下午時段進行，分別由上午9時至下午12時30分，下午則由2時開始直至競投結束為止。
東涌達東路花園年宵市場的攤位競投將於10月25日（周五）在上址舉行，由上午9時30分直至競投結束為止。
深水埗長沙灣遊樂場、深水埗花墟公園、黃大仙慈雲山邨中央遊樂場及觀塘區觀塘遊樂場的年宵市場攤位競投將於10月28至31日在上址舉行。每日競投均分上、下午時段進行，上午時段由9時或9時30分至下午12時30分，下午時段則由2時開始直至競投結束為止。
競投詳情：
荃灣沙咀道遊樂場
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競投日期： 十一月一日（星期五）
攤位數目： 126個
上午時段： 濕貨（1至64號攤位）
下午時段： 濕貨（65至96號攤位）、乾貨
攤位底價：
濕貨： 1,770元
乾貨（普通型）：8,480元
乾貨（大型）： 12,720元
大埔天后宮風水廣場
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競投日期： 十一月四日（星期一）
攤位數目： 61個
攤位類別： 乾貨、濕貨、快餐
攤位底價：
乾貨： 1,450元
濕貨： 2,270元
快餐： 5,480元
元朗東頭工業區遊樂場
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競投日期： 十一月五日（星期二）
攤位數目： 158個
上午時段： 乾貨、濕貨（57至72號攤位）
下午時段： 濕貨（77至156號攤位）、快餐
攤位底價：
乾貨（普通型）：1,350元
乾貨（大型）： 2,030元
濕貨： 700元
快餐： 5,480元
屯門天后廟廣場
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競投日期： 十一月六日（星期三）
攤位數目： 57個
攤位類別： 濕貨、乾貨、快餐
攤位底價：
濕貨： 1,490元
乾貨： 2,140元
快餐： 2,740元
西貢萬宜遊樂場
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競投日期： 十一月七日（星期四）
攤位數目： 20個
攤位類別： 乾貨、濕貨
攤位底價：
乾貨： 450元
濕貨： 380元
將軍澳寶康公園
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競投日期： 十一月七日（星期四）
攤位數目： 90個
攤位類別： 乾貨、濕貨、快餐
攤位底價：
乾貨（普通型）：1,540元
乾貨（大型）： 2,310元
濕貨： 830元
快餐： 4,570元
北區石湖墟遊樂場
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競投日期： 十一月八日（星期五）
攤位數目： 73個
攤位類別： 濕貨、乾貨
攤位底價：
濕貨： 710元
乾貨（普通型）：1,540元
乾貨（大型）： 2,310元
葵青葵涌運動場
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競投日期： 十一月十一日（星期一）
攤位數目： 98個
上午時段： 濕貨（1至56號攤位）
下午時段： 濕貨（57至76號攤位）、乾貨
攤位底價：
濕貨： 490元
乾貨（普通型）：2,250元
乾貨（大型）： 3,380元
沙田源禾遊樂場
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競投日期： 十一月十二日（星期二）
攤位數目： 75個
攤位類別： 乾貨、濕貨
攤位底價：
乾貨（普通型）：4,570元
乾貨（大型）： 6,860元
濕貨： 3,580元
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