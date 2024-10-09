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結業潮｜金記冰室調景嶺店執笠物品被拍賣　新界分店全線結業由全盛40間執剩12間

休閒消費

撰文： 王明芳

發布時間： 14 分鐘前

最後更新： 6 分鐘前

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金記冰室調景嶺店執笠物品被拍賣，新界分店已全線結業。

【結業潮/金記冰室】一家大細不時落街食茶記，方便快捷。香港著名連鎖茶餐廳金記冰室位於調景嶺的分店，近日被街坊發現已關閉，並貼出拍賣告示，將店內物品進行拍賣。消息引起了網民的廣泛關注和感慨，標誌著金記冰室在新界區全線結業，僅剩下港九地區的12間分店。

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金記冰室自1968年在筲箕灣創立以來，全盛期曾在港擁有逾40間分店，在香港餐飲業紅極一時。然而，近年來該品牌面臨經營困境，特別在過去半年，受疫情及經濟環境影響，許多知名餐飲品牌相繼關閉。金記冰室自今年年初以來，已關閉多家分店，並傳出拖欠員工強積金的消息。

有網民指出，調景嶺金記冰室的拍賣告示顯示，根據香港區域法院的命令，店內的各類物品將被出售。這一消息不僅讓當地顧客感到失落，也引發了人們對金記冰室未來的擔憂。翻查金記集團的官方網站，金記冰室自3月起便由21間分店，縮減至目前12間分店，並且在新界區不再有任何分店。

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金記控股前行政總裁謝海發在今年7月突然宣佈離職，這一舉動引發了外界對金記冰室即將結業的猜測。而徐汶緯接受訪問時承認，本港疫後經濟復甦不似預期，以及港人北上消費等因素，令餐飲業經營尤其艱難，但他強調，金記並無結業計劃，「不是不做，只是經歷調整期」，希望市道在明年農曆新年前後改善，而強積金相關事宜已解決。

此外，金記冰室的母公司金記餐飲集團在5月也因欠繳員工強積金被積金局入稟高院，追索310萬港元的供款，這進一步突顯了其財務狀況的嚴峻。拍賣所得的款項，將在扣除執行費用後，用來償還被告所欠的款項，這對於金記冰室而言無疑是雪上加霜。隨著調景嶺分店的結業，金記冰室在新界的歷史也隨之畫上句號，讓不少顧客懷念。

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