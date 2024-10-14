「PIF呈獻︰沙特阿美團隊系列賽」深圳站收桿 法國球手波蒂爾奪個人冠軍

▲ 法國球手席琳‧波蒂爾（Celine Boutier）以3輪總成績200桿（66-68-66）、低於標準桿19桿獲得個人冠軍。

「PIF呈獻︰沙特阿美團隊系列賽」深圳站於上周日在觀瀾湖旅遊度假區世界盃球場圓滿收桿。最終由法國球手席琳‧波蒂爾（Celine Boutier）以3輪總成績200桿（66-68-66）、低於標準桿19桿獲得個人冠軍，而東道主球手、巴黎奧運會銅牌得主林希妤就獲得單獨第2名。此外，團體賽則由瑞士球手基亞拉‧坦布爾利尼（Chiara Tamburlini）帶領的「坦布爾利尼」隊以128桿（-37）的總成績捧得團隊冠軍獎盃。

是次賽事，是女子歐巡時隔7年首次回歸中國內地，加之中國球手林希妤以並列領先的位置出發，使得個人賽決賽輪的觀賽氛圍盛況空前。在結束了2輪賽制新穎、充滿歡樂與友誼的團隊賽後，個人賽的最後18洞較量緊張而激烈。

第18洞決勝戰局激烈 波蒂爾以2杆取勝

前三分之二賽程，林希妤與法國球手席琳‧波蒂爾始終以第一軍團的穩定態勢向冠軍發起衝鋒。6洞過後，林希妤就以4鳥之勢領先2桿，而隨着第9洞席琳‧波蒂爾的一記長推入洞，林希妤兩碼推桿錯失小鳥，法國球手完成反超。前9洞，兩人均無柏忌，除2洞成績相同外，你追我趕，交替抓鳥。

來到第18洞決勝局，林希妤在全場近萬名球迷的注視下從果嶺右後方切球，未能切入老鷹，這意味着席琳‧波蒂爾勝局已定。最終，林希妤一切一推抓鳥，以總成績202桿（67-67-68）獲得本場比賽第2名。法國選手席琳‧波蒂爾則以2桿優勢奪得冠軍。

▲ 林希妤於個人賽未能奪冠，以2桿之差屈居第2。

林希妤失盃感遺憾 12名中國內地球手5名躋身前10

林希妤回顧本站比賽時表示︰「雖然在家鄉未能奪冠有點遺憾，但是被一個全場無柏忌、打出-7的選手打敗，好像也還好。」談及本場排名前10的選手中有5位中國球手，林希妤說：「我覺得這就是把歐巡賽或者其他大賽辦到中國的意義，既可以讓本土球手看到差距，又可以增長大家的信心。」

本站比賽並有12位中國內地球手參加，多位球員表現亮眼，除了林希妤獲得亞軍外，女子中巡球手劉文博以總成績206桿（69-68-69）單獨位列第5；中國球星殷若寧則以208桿（71-68-69）位列單獨第9；LPGA球員何沐妮和女子中巡球員紀鈺愛並列位於第10名；龐潤芝第3輪憑藉兩記老鷹球，打出65桿，位居並列第15名；壓線晉級的林芊惠打出68桿，並列第40名，蔡丹琳並列第54名。

▲ 瑞士球手基亞拉‧坦布爾利尼（Chiara Tamburlini）帶領的「坦布爾利尼」隊以128桿（-37）的總成績捧得團隊冠軍獎盃。

創新賽制團體賽 「坦布爾利尼」隊以128杆奪冠

本站比賽的賽制新穎，除個人賽外，還設有團體賽，84位職業球員組成28支球隊，搭配28位業餘高爾夫愛好者進行角逐，每洞選取發揮最好的兩位球員成績，計算總桿進行排名，在計算過程中，業餘球員的每一洞成績將結合自身差點和每一個球洞對應的難度排序，得出最終成績。

最後由瑞士球手基亞拉‧坦布爾利尼（Chiara Tamburlini）帶領的「坦布爾利尼」隊以128桿（-37）的總成績捧得團隊冠軍獎盃。團隊賽爭奪同樣激烈，每隊3位職業球員與1位業餘球員都表現出高度專注的比賽狀態，為團隊榮譽而戰。首輪成績高居第2位的「坦布爾利尼」表現出頑強的戰鬥力，賽程過半後，始終咬住榜首位置，追趕的球隊卻不停發生變化，成績十分接近。比賽將近尾聲，在隊長席琳‧波蒂爾的強勢戰績帶領下，「波蒂爾」隊一度反超，最終奪冠。

▲ 中國高爾夫球協會秘書長韋慶峰表示，冀望能舉辦更多更新鮮的賽事，為觀眾帶來刺激精彩的高爾夫球賽。

中國高爾夫球協會盼舉辦更多新鮮賽事

中國高爾夫球協會秘書長韋慶峰表示，希望能夠把高爾夫球這個運動不同的層面呈現給民眾，不管是本站比賽還是日後其他的賽事，都能讓民眾感受到這項運動的魅力。對於是次創新的賽制，韋慶峰說︰「這一直是我們工作的重點之一，因為傳統的比桿賽打多了，球員也會覺得沒有甚麼新鮮感，對觀眾來說，也沒有甚麼挑戰，會覺得很枯燥。所以我們一直希望在賽制方面做一些創新，就好像這次以比桿賽結合團體賽的方或，對職業選手、業餘選手、青少年選手來說是很有意思的一件事。」未來，韋慶峰冀望能舉辦更多更新鮮的賽事，為觀眾帶來刺激精彩的高爾夫球賽。

（特刊）