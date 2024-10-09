外遊注意｜機艙廁所從不洗地　空姐爆料3大伏位自揭從不用飛機廁紙

▲ 美國有空姐拍片揭露機艙3大伏位，並提醒乘客上機可優先清潔一個地方。

【航空／空姐／機艙服務員／機艙廁所／機艙清潔／飛機衛生/伏位/長途飛機】香港人愛旅遊非新鮮事，不過飛機內的環境很多時候並不如想像中衛生。美國一名空姐早前就拍片爆料機艙廁所從不洗地，並列出3大伏位，提醒乘客乘搭航班時多加注意。

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美國空姐Cierra Mistt經常在TikTok上載影片分享飛機知識及旅遊經驗，她早前在其中一段影片中揭露「你必須知道的機艙服務員秘密」，提醒乘客搭乘航班時的注意事項。她建議大家在廁所內不要使用衛生紙，而是改用擦手紙巾，並解釋道：「擦手紙巾的品質更好，不會像衛生紙那樣容易撕破或溶解」。

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外遊注意｜機艙廁所從不洗地

另外，不少旅客在乘坐長途航班時都會把鞋子脫掉，但她就提醒乘客切勿赤腳走進廁所，並大爆機艙廁所的衛生情況欠佳，

我可以向你保證，地板上的液體不是水，而你絕對不會想要踩到它。

她之後更加碼指出，除非機艙廁所的情況糟糕到餘下的航程都必須關閉，否則那裡基本上不會進行徹底清潔。

Cierra Mistt亦坦言，每趟航班結束後的清潔工作其實並不如一般人所想的那麼徹底，「清潔人員只有在疫情期間才會進行深度清潔，而且真正做到的也只有托盤餐桌和安全帶」，而他們現在的工作則是以恢復機艙整潔及撿走垃圾為主。對此，她就建議乘客拿到機艙服務員派發的消毒紙巾時，比起清潔餐桌，可以優先清潔窗框和窗戶，「因為與廁所地板一樣，那些地方也從來沒有被清潔過。」

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外遊注意｜飛機易染皮膚病

事實上，飛機上有不少衛生黑點。本港皮膚科專科醫生陳厚毅曾接受訪問指出，於航機上感染皮膚病情況時有發生，主因多為上一位乘客本身帶菌，如座位未經徹底消毒便讓下一位乘客使用，便有機會傳染。

陳醫生認為，最直接有效的方法是減少皮膚與座位直接接觸，避免穿熱褲或短裙固然是方法之一，但如果考慮到女士穿著品味或天氣情況，就坐前以毛氈或外套覆蓋座位亦可有效減少被感染機會。

外遊注意｜飛機5大衛生黑點

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