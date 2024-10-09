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學童快樂指數｜學童「生命價值感」創新低　學者：或成警號影響下一代不願生育

社會

撰文： 吳穎嵛

發布時間： 10 小時前

最後更新： 1 小時前

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學童的生命價值感跌至6.74分，創2017年以來新低。

嶺南大學率領調查發現，本港中小學生「生命價值感」跌至6.74分，創2017年有紀錄以來最低，學童「沒有受到欺凌指數」亦按年下跌2.75%。有學者認為，這或成警號，影響下一代不願生育，倡學校加強生命教育，冀年輕人將來成家長時，也懂得處理情緒問題，將來也不怕生小朋友。

嶺大與香港大學及中文大學合作的團隊，於3至5月訪問9間小學及10間中學，涉及1,503名小學生、2033中學生及152名教師，研究取樣集中於小四至中三學生及教師，並接受中四至中五學生或其老師自願採樣。

調查發現，受訪學童的「生命價值感」創歷年新低，由2017年首度加入相關調查的7.27分（10分滿分），今年下跌0.53分至6.74分，並較去年跌0.12分。調查亦指，學生年級愈高，他們對於「活在世上很有價值」的認同感愈低，中五學生最低只有5.92分；而低年級的認同感減幅明顯，小四學生由去年7.63分，跌至7.34分，跌幅達3.81%。

至於本年度「學童快樂指數」由去年6.62分（10分為最快樂），微升至6.75分；年級愈高，快樂指數便愈低，其中小四級為7.26分，中五級則只有5.96分。

去年《施政報告》推出2萬元「新生嬰兒獎勵金」計劃，截至上月底的過去11個月共有近2.7萬宗申請，但相比去年約3.3萬名新生嬰兒數字未見增長。嶺南大學STEAM教育及研究中心兼任教授何濼生認為，現時年輕人傾向不生育，很大程度是因為不懂處理小朋友的情緒問題，及不懂教育他們，質疑當局「淨係派錢」不能解決出生率低的問題，反問「生個出嚟十幾歲就跳樓點算」。

何濼生又指，現時年輕家長不懂向子女提供生命教育，形容家長角色需要向下一代「接棒」，中小學生命教育亦是「家長教育」，冀能改變年輕人的想法，讓他們知道「生仔係開心」，將來也不怕生小朋友。就現時的學童家長，何濼生認為校方應主動接觸他們，為他們提供生命教育的資訊。

校園欺凌方面，調查指學童「沒有受到欺凌指數」由去年3.79，下跌近2.75%至3.69（5分為未曾受到欺凌），小學欺凌情況較嚴重，近2成半的小四和小五學生曾遭受肢體和言語欺凌。

何濼生指，雖然肢體欺凌不如言語欺凌普遍，但絕不能輕視語言欺凌帶來的傷害，因為後者更可能削弱生命價值感；他歸咎疫情間，學生未有機會訓練其溝通技巧，導致復課後，容易因一兩句表達失誤而表現出欺凌的感覺。

本港學童快樂指數較去年輕微上升，惟學童的生命價值感創2017年以來新低。（嶺大提供）

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