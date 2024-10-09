學童快樂指數｜學童「生命價值感」創新低　學者：絕不能輕視語言欺凌的傷害

▲ 學童的生命價值感跌至6.74分，創2017年以來新低。

嶺南大學STEAM教育及研究中心與香港兒科學會、港大兒科及青少年科學系、及中文大學兒科學系合作，今年3至5月進行學童快樂指數調查及生命教育調查，訪問1503名小學生、2033中學生及152位老師。調查發現，本港學童快樂指數較去年輕微上升，惟學童的生命價值感跌至6.74分，創2017年以來新低。

調查研究13項指數，當中學童快樂指數先計算每級的平均數值，然後再計算小四至中三的平均數值，指數由去年的6.62分，微升至6.75分。調查亦發現，年級上升，快樂指數總體降低，其中小四學生的快樂指數為7.26分，中五學生則只有5.96分。

學童的生命價值感則創2017年以來新低，由2017年的7.27分跌0.53點至6.74分。調查指，學生年級愈高，對「活在世上很有價值」認同感愈低；低年級減幅明顯，小四學生由去年的7.63分跌至今年的7.34分，跌幅達3.81%。

▲ 本港學童快樂指數較去年輕微上升，惟學童的生命價值感創2017年以來新低。（嶺大提供）

學童欺凌情况趨普遍

調查亦指出學童的欺凌情况愈趨普遍，指數由去年的3.79，下跌近3%至3.69（5分為未曾受到欺凌），當中小學的欺凌情況更為嚴重，近2成半的小四和小五學生曾遭受肢體和言語欺凌。

同時，校園沒有受到欺凌指數整體下跌2.75%。小五和小六更分別下跌5.21%和4.02%。當中約四分一人在過去一年曾受欺凌，包括言語和肢體欺凌。

▲ 《那年盛夏我們綻放如花》劇照

嶺南大學潘蘇通滬港經濟政策研究所及經濟系兼任教授何濼生指，雖然肢體欺凌沒有言語欺凌那麼普遍，但絕不能輕視語言欺凌帶來的傷害，因為後者更可能削弱生命價值感；另歸咎疫情間，學生未有機會訓練其溝通技巧，導致復課後，容易因一兩句表達失誤而表現出欺凌的感覺。

學校生命教育方面，學校推動「愛、智、毅、行」活動頻密度的生命教育指數全面下跌，由上年度的3.92跌至今年的3.65，跌幅7.03%。何濼生指，疫情後家長覺得需要幫學童，惟最後變成催谷成績，形容氛圍為「有毒」，建議家長及學校培育學生訂立人生目標，以免他們因個人價值低落自尋短見。

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