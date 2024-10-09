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萬聖節｜新濠影滙推出「心寒影滙」盛典活動　創造全澳最「猛鬼」熱點

社會

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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新濠影滙將於10月18日至11月3日期間推出「心寒影滙」萬聖節盛典活動。新濠影滙化身全澳最驚心動魄的場地，設置豐富的主題鬼屋及體驗場館，讓賓客提前感受萬聖節既驚悚又充滿鬼怪樂趣的氛圍。

「心寒影滙」將爲賓客帶来一段心靈扭曲的驚心旅程，並帶其探索全澳最猛三大驚嚇區，包括由著名香港電影美術指導張蚊設計的全澳最猛鬼屋、全澳最猛密室體驗以及全澳最猛摩天輪，客人可隨即展開挑戰膽量和內心最黑暗的恐懼。

「心寒片場」鬼屋佔地約 8,000尺，可一站式體驗5個經典恐怖電影主題鬼屋，配合場內真人演員和驚人的怪異特效，心寒指數直線飆昇。

賓客亦可挑戰個人膽量底缐乘撘「血壓昇降機」，體驗被睏在黑暗籠罩的密室空間直至到達逃生樓層，尋求終極一嚇的賓客更可乘坐 「孖鬼輪迴」摩天輪，在漆黑一片的環境中觀看在螢幕播出的恐怖影片合集，或選擇適合一家人及兒童乘坐的萬聖節主題合家歡車廂。 

除驚悚刺激的挑戰外，場內亦設「We 嘩鬼叫大派對」，6 米高巨型南瓜裝置連攤位遊戲、小朋友最喜歡的「Trick or Treat 」及南瓜彩繪工作坊等精彩活動。此外，同場還特別加映超猛創意萬聖節限定美食、甜品及特飲，萌怪玩味，滋味驚喜。

購票及相關詳情，敬請瀏覽：https://www.studiocity-macau.com/tc

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