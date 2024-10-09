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調解｜贍養費調解試行計劃料3年2400人受惠　4類人士可免費申請【附申請資格】

社會

發布時間： 2 小時前

最後更新： 53 分鐘前

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熱門 施政報告2024 乳癌 親子模仿大賽 名校專區 超市大搜查 藥物百科 北上攻略 高才通 會員有獎 Executive Mommy

贍養費調解試行計劃料3年2400人受惠，4類人士可免費申請。

民政及青年事務局今日（9日）公布，透過關愛基金推出為期3年的贍養費調解試行計劃，資助非政府機構為符合試行計劃資格的有需要人士，包括贍養費支付人及受款人，提供與贍養費相關的調解服務，為當事人提供一個法律程序以外的選項，當局預料有2,400人可受惠。

去年《施政報告》已宣布推出上述試行計劃，協助與事雙方就有關事項以更便捷的調解方式解決爭議，計劃詳情今日出台。

涉及贍養費爭議的任何一方為香港居民，並符合以下入息限額，雙方均可參與計劃，費用全免，以鼓勵拖欠贍養費的一方參與調解。

受惠對象：

  • 申請人為「綜合社會保障援助」（綜援）受助人；或
  • 申請人為在職家庭津貼計劃全額津貼受助人；或
  • 申請人為學生資助計劃（包括學校書簿津貼計劃／學生車船津貼計劃／上網費津貼計劃）豁免全費受助人；或
  • 申請人不符合上述3項資格，但屬低收入家庭，即申請人及與其同住家庭成員（拖欠贍養費的一方及被拖欠贍養費的一方會各自按其住戶人數計算）的家庭每月入息須不超過相關住戶人數的指定入息上限【詳見下表】
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香港家庭福利會（家福會）受民青局委託作為試行計劃的服務營辦機構。當局預計可處理合共1,200宗個案，2,400名正在分居或離婚人士可受惠，相信有關做法可鼓勵拖欠贍養費的一方參與調解。

有意參加試行計劃的人士可瀏覽專題網頁或致電2561 9229，與家福會聯絡。

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