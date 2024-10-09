國際學校｜王晶女兒王子涵重遊小學母校　由不諳英語轉校讀英基大躍進

▲ 王晶愛女王子涵重遊母校英基畢架山小學！

【星二代/王晶女兒/王子涵/王海榛/英基畢架山小學/國際學校】除了直資和私立學校外，為減輕小朋友的學習壓力，部份家長遂安排子女入讀國際學校。原來導演王晶的34歲女兒王子涵（現名王海榛）小學時就謮英基畢架山小學，早前她重遊舊地，更拍片上載小紅書兼寫道：「不知不覺就過了十幾年，最讓我懷念的還是在這里學英文的時光，筆架山的風景依舊美麗，校園還是熟悉的樣子。」

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星二代丨全英授課難以適應

王子涵續說那時候她是轉校生，由於英文不算很好，起初要適應全英授課有點困難：「有點被欺負的感覺，開始時感覺不太好受，你在一個一直講這語言的環境，你就會慢慢學，然後你會習慣說那個語言。」

最終王子涵的英文水準得以改進：「幸而在這裡學了英文、也學了普通話，學到能溝通的程度。」

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另外，王子涵分享國際學校的不同之處，她說：「國際學校跟香港傳統學校不一樣的地方，就是真的功課比較少，還有他真的是用全英語教學，基本上在這裡也是說英語。」

國際學校︱入讀國際學校門檻有幾高？ 解構5大收費項目做好預算

▲ 英基學校協會（ESF）在港開辦了22所國際學校！（經濟日報圖片）

星二代丨英基小學學費近13萬

由幼兒園到中學，英基學校協會（ESF）在港開辦了22所國際學校，英基畢架山小學位處九龍塘義德道23號，學校重視孩子的好奇心，因材施教，此外，畢架山小學採用國際文憑小學課程 （IBPYP），鼓勵孩子通過探究式學習來提升自己，並為未來升讀英基屬下中學打好基礎。

英基學生於公開考試屢獲佳績，英基學校協會的7間學校，於今年的國際文憑大學預科（IBDP）共誕生17名取得45分滿分的狀元，較去年倍增。

英基屬下中小學學費詳情

班級 2024/25學年學費 小學（Years 1-6） $132,500 中學（7-9年級） $173,900 中學（Years 10-11） $152,200 中學（Years 12-13） $160,100

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