啓思小學培育IB狀元搖籃 接受小一入學申請 為子女開啟世界級教育之門

相信每位家長都希望子女在一個充滿活力、創意和國際視野的環境中學習和成長。這不是夢想，而是啓思小學為學生打造的真實學習環境。作為啓思教育體系中的重要一員，啓思小學正在為2025-2026年度的小一新生，家長是時候考慮為子女開啟一道通往卓越未來的大門。

啓思小學屢獲海內外獎項，以其獨特的教育理念和卓越的辦學成果聞名，是一間融合國際視野與本地文化根基的優質學府。啓思小學主張將國際文憑課程（IB PYP）與本地課程相結合，並特別重視提升學生的英語、普通話及粵語溝通能力，創造出一個獨特而全面的學習環境。

IB PYP國際文憑小學項目是一個專為3至12歲學生設計的世界級教育框架，着重探究式學習，為小朋友多元智能成長奠定堅實基礎。IB教育最顯著的優勢是它能夠幫助學生為將來入讀世界級大學課程及其他課程中做好準備。通過這種融合，啓思學生不僅能夠自信地與國際接軌，還能深深扎根於自己的文化傳統。這就是入讀啓思小學的獨有價值。

▲ 啓思小學以先進的教學法，為學生提供多元化的學習體驗。

啟發學生潛能 促進多元發展

同時，通過啟發潛能教育（IE），啓思小學還精心營造了一個充滿愛、尊重和正能量的學習天地，學生可以在歡笑聲中成長，在探索中學習，在挑戰中進步，其轉變相信會令家長刮目相看。

啓思小學不僅培養學生的國際視野，還讓他們深入理解和欣賞自身文化的價值和傳承。

▲ 啓思小學不僅培養學生的國際視野，還讓他們深入理解和欣賞自身文化的價值和傳承。

啓思小學的教學模式絕不是填鴨式的知識灌輸，而是以IB PYP及IE雙管齊下，再透過小組研習、專題探究、實驗等方式，激發小朋友的邏輯及創意思維，目標是培養他們成為善於探究、知識淵博、勇於思考和溝通的IB學習者（IB Learner）。還有一點值得留意，啓思小學在課堂內外採用先進的「腦基礎教學法」，根據對學童腦部運作的科學研究，考慮他們在哪種情緒、身體狀況和學習環境之下，大腦運作能發揮最佳的水平，老師再配合適當的教學法，令學生學習效果翻倍！

▲ 學校鼓勵學生進行協作學習，提升教學效果。

在啓思，學習不只限於課堂及課本。啓思小學提供過百項精彩紛呈的課外活動，涵蓋學術、體育、藝術和領導力培養等多個領域，促進多元智能發展。無論小朋友的志願是未來的科學家、藝術家還是精英運動員，都能在啓思找到屬於自己的發展舞台。

▲ 啓思小學提供過百項多姿多彩的課外活動，促進學生多元智能發展。

卓越教學成就 國際比賽獲獎

作為啓思三所連繫學校的一員，啓思小學與啓思中學的緊密銜接為學生的持續發展鋪路。值得一提的是，啓思中學曾培養出IB狀元，這不僅彰顯了啓思教育體系的實力，也為小學學生樹立榜樣，激勵他們在IB學習路上追求卓越。

啓思小學學生不僅在本地大放異彩，更在國際賽事中取得驕人成績，例如曾在創意思維世界賽中勇奪全港第一、全球第四的佳績，證明了啓思學生的無限潛力。若成功入讀啓思小學，小朋友有機會站上世界舞台，有助提升自信及國際視野。

實踐全人教育 快樂學習獲認可

在啓思小學，快樂是學習的最佳催化劑，最佳例證是啓思小學獲得香港聯合國教科文組織協會（UHKA）及首席快樂官協會的「開心校園獎勵計劃」認可，獲頒「最傑出開心校園大獎」，成為推動愉快學習的典範。家長可以放心，小朋友在啓思可以一邊快樂學習，一邊為未來的成功打好基礎。

▲ 啓思小學致力創造愉悅學習環境，促進學生身心健康發展。

啓思小學不單只是一間學校，更是一個讓小朋友夢想起飛的平台。學校期待通過創新教育理念、國際課程設置、關愛校園文化，與家長攜手為小朋友打造一個充滿無限可能的未來。現在就來加入啓思大家庭，一同見證小朋友的精彩蛻變！

【小一現已開放報名】

啓思小學現正接受小一入學申請，歡迎各位家長及學生瀏覽以下網址，了解詳細信息並提交申請：https://bit.ly/Continuum_Admissions_CPS

【啓思小學（Creative Primary School）小檔案】

地址：九龍九龍塘牛津道2號A

電話：2336 0266

電郵：cps@creativeprisch.edu.hk

網址：https://www.creativeprisch.edu.hk

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Instagram: cps.creativeprimaryschool

三校連動優勢 升學無縫對接

啓思中學、小學及附屬幼稚園三校連袂，為學生提供從幼稚園至中學的一站式優質教育服務。三校共享教育理念和願景，確保學生在不同階段都能獲得連貫且高質量的學習體驗。家長如希望了解更多有關啓思小學附屬幼稚園及啓思中學的資料，甚至提交入學申請，可瀏覽以下網址：

啓思小學附屬幼稚園

地址：九龍塘牛津道2號A

電話：2336 1212

電郵：admin@cpskg.edu.hk

申請；https://bit.ly/Continuum_Admissions_CPSKG

啓思中學

地址：將軍澳蓬萊路3號

電話：2336 0233

電郵：admissions@css.edu.hk

申請：https://bit.ly/Continuum_Admissions_CSS

（特約）