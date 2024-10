吳紫韻結婚丨前TVB娛樂主播Purple嫁富二代　當年TVB兩男藝人為女神大打出手

吳紫韻結婚!現年32歲的前TVB娛樂新聞台主播吳紫韻(Purple)在今日(10月9日)於社交平台上載婚照宣布「升呢」做人妻,但婚照騷出鑽戒卻沒騷出丈夫樣貌。吳紫韻在社平台上載照片及寫道:

Ever Thine, Ever Since, Ever Ours

感恩遇上,餘生有你🤍💍

#我們結婚了