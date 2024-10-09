吳紫韻結婚丨前TVB娛樂主播Purple嫁富二代　當年TVB兩男藝人為女神大打出手

▲ 前TVB娛樂新聞台主播吳紫韻結婚。

吳紫韻結婚！現年32歲的前TVB娛樂新聞台主播吳紫韻（Purple）在今日（10月9日）於社交平台上載婚照宣布「升呢」做人妻，但婚照騷出鑽戒卻沒騷出丈夫樣貌。吳紫韻在社平台上載照片及寫道：

Ever Thine, Ever Since, Ever Ours

感恩遇上，餘生有你🤍💍 #我們結婚了

藝人朋友陳若思、李芷晴、陳婉衡、陳詩欣、鄧伊婷、簡淑兒、關楓馨等紛紛留言送上祝福。

據悉他們在半島酒店擺酒，丈夫為富二代，但吳紫韻接受傳媒訪問表示老公本身營商，有很多不同的生意。另外，她承認兩人今次算是閃婚，而因為丈夫是圈外人所以想低調。

【明星理財】斥資近2千萬購入白石角豪宅 《3日2夜》吳紫韻升呢星級業主

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吳紫韻結婚丨自置物業當生日禮物

雖然丈夫本身家底不錯，但吳紫韻也是「小富婆」，她在2021年斥資近2千萬購入白石角新盤朗濤做豪宅業主。

吳紫韻曾向傳媒坦承置業靠父母很大的幫助，之後她大部分收入都要用來供樓，而她指自己一向有留意樓市消息，認為該區的物實十分有吸引，故在父母幫助下入市，也當是自己的生日禮物。

▲ 吳紫韻曾主持TVB娛樂新聞台，以及參與綜藝節目《3日2夜》等。

吳紫韻結婚丨潘梓鋒鄒兆霆大打出手

模特兒出身的吳紫韻在2018年開始參與電視節目演出，2019年成為TVB娛樂新聞台女主持，曾參與綜藝節目《3日2夜》，以及參演劇集《十月初五的月光》、《婚後事》等。

在2021年，TVB藝員潘梓鋒傳出跟吳紫韻有地下情，更曾指因吳紫韻相約《愛．回家之開心速遞》演「賈明昇」鄒兆霆到香閨作客食飯，令潘梓鋒與鄒兆霆發生打鬥事件。

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