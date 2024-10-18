  • 30°C
香港時間：20241018日 (五) 13:08
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 施政報告2024 乳癌 親子模仿大賽 名校專區 超市大搜查 藥物百科 北上攻略 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

吸塵機推介2024︱消委會+《LDK》評測30款無線吸塵機　13款獲高分推薦吸淨力強持久寧靜

食用安全

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

分享：

分享：

熱門 施政報告2024 乳癌 親子模仿大賽 名校專區 超市大搜查 藥物百科 北上攻略 高才通 會員有獎 Executive Mommy

消委會+《LDK》評測30款無線吸塵機，13款吸淨力佳獲高分推介！平價品牌勝過Dyson。

【消委會吸塵機推介2024／吸塵機推介2024／吸塵機推薦／消委會吸塵機評測/Dyson/無線吸塵機推介】家中必備吸塵機，市面上林林總總品牌究竟邊款最好用？消委會及日本家品雜誌《LDK》先後測試過市面上共30款無線直立式吸塵機，售價由百元價位至近萬元不等，當中進行包括吸淨力、續航力、寧靜程度、使用方便程度等測試，最後推介總評高分的款式；其中有平價品牌表現力勝過名牌Dyson。

最新影片：

Healthy Life
Healthy Life｜屋企曱甴殺極都有？ 用2大法寶防治+7步DIY曱甴屋

吸塵機推介︱消委會推薦總評4星吸塵機

本港消委會曾測試市面上20款無線直立式吸塵機，比較各款的「電池續航力及吸力維持表現」、「吸淨能力」、「省電程度」、「寧靜程度」及「使用方便程度」。最後綜合評分，選出4款整體表現較佳的4星款式：

點擊圖片放大
+5
+4

1. Miele Triflex HX2 Cat&Dog

2. Dyson V12 Detect Slim Absolute

3. Dyson V15 Detect Absolute

4. LG A9T-Ultra

吸塵機推介2024︱《LDK》推薦高CP值吸塵機

另外，日本家品雜誌《LDK》測試10款直立式吸塵機，樣本被分為售價約$1200以下平價款式、$3000以下中價款式，及$3000以上高價款式。測試著重於吸塵機的吸淨力及易用程度，另外亦就集塵方式、毛髮防纏及靜音效能作比較。最終評測出在全方位表現均較理想的A+級、A級及B級推介。其中一款售價僅為千元以下，媲美要價$3000以上的名牌Dyson。

點擊圖片放大
+8
+7

1. Siroka SV-S271

2. Dyson V12 Detect Slim Complete

3. Toshiba VC-CLW31

4. Hitachi PKV-BK3K

5. Tansu Gen SA06

6. Iris Ohyama SBD-200P-W

7. Sharp RACTIVE Air EC-AR8

8. Makita CL116DWI

消委會吸塵機｜2大選購貼士

消委會提醒選購吸塵機時，要留意以下兩點：

1. 注意保用期
代理商大多只提供1至2年保用，個別代理為變頻無刷摩打提供10年保用。

2. 注意配件售價
配件方面，額外購買可拆式充電池或更換內置式電池的費用由$499至$1,500，其他耗材例如隔塵網的幀用由$46至$500，部分耗材可水洗重用，有些則只能輕敲或旋轉撥動濾網去除塵粒。

同場加映：消委會推介電飯煲

點擊圖片放大
+7
+6

1. Panasonic SR-JHS10

2. 象印NP-HBQ10

3. TIGER JKW-A10S

4. Panasonic SR-ND10

5. TOSHIBA RC-10NMFIH

6. imarflex IRC-YH30B

相關文章：

消委會超市格價丨消委會揭超市縮水式通脹現象　9成食用品變相加價僅4件產品容量增多

消委會維他命C精華測試｜7款維他命C護膚品含香料致敏物　消委會推介4款5星精華美容液

超市大搜查｜消委會及《LDK》比拼52款浴室及廁所清潔劑　留意4大成分可傷眼刺激皮膚

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

相關文章

風筒推薦2024｜消委會推介10款4星風筒　一款$199性能媲美Dyson　日雜《LDK》評測8款熱門風筒
18:58 2024/10/15
風筒推薦2024｜消委會推介10款4星風筒　一款$199性能媲美Dyson　日雜《LDK》評測8款熱門風筒
超市大搜查｜秋冬保濕之選　消委會+水中銀+《LDK》力薦25款安全優質潤膚露
16:22 2024/09/26
超市大搜查｜秋冬保濕之選　消委會+水中銀+《LDK》力薦25款安全優質潤膚露
超市大搜查︱《LDK》比拼11款白髮染髮劑　持久不脫色4款奪A級最平$31
15:30 2024/09/25
超市大搜查︱《LDK》比拼11款白髮染髮劑　持久不脫色4款奪A級最平$31

你可能感興趣

風筒推薦2024｜消委會推介10款4星風筒　一款$199性能媲美Dyson　日雜《LDK》評測8款熱門風筒
18:58 2024/10/15
風筒推薦2024｜消委會推介10款4星風筒　一款$199性能媲美Dyson　日雜《LDK》評測8款熱門風筒
超市大搜查｜秋冬保濕之選　消委會+水中銀+《LDK》力薦25款安全優質潤膚露
16:22 2024/09/26
超市大搜查｜秋冬保濕之選　消委會+水中銀+《LDK》力薦25款安全優質潤膚露
超市大搜查︱《LDK》比拼11款白髮染髮劑　持久不脫色4款奪A級最平$31
15:30 2024/09/25
超市大搜查︱《LDK》比拼11款白髮染髮劑　持久不脫色4款奪A級最平$31
健康問題 食用安全 網絡熱話 家品 家電 消委會

最高瀏覽

施政報告2024懶人包丨施政報告重點　助青年置業 + 調整烈酒稅 + 簡樸房取締劏房【不斷更新】
施政報告2024懶人包丨施政報告重點　助青年置業 + 調整烈酒稅 + 簡樸房取締劏房【不斷更新】
消委會米粉推介｜26款米粉測試含砒霜重金屬等致癌物推薦12款高評分米線/米粉最平$3.5
消委會米粉推介｜26款米粉測試含砒霜重金屬等致癌物推薦12款高評分米線/米粉最平$3.5
急症室最長等候時間（10月18日 時間12:05）
急症室最長等候時間（10月18日 時間12:05）
西田敏行逝世丨日本殿堂級演員西田敏行離世　遺體被發現時已冰冷終年76歲
西田敏行逝世丨日本殿堂級演員西田敏行離世　遺體被發現時已冰冷終年76歲
消委會咖啡測試｜7款5星咖啡產品UCC、M&S上榜　揭逾9成咖啡含致癌物除害劑1款踩界上限｜附10款無毒即溶咖啡
消委會咖啡測試｜7款5星咖啡產品UCC、M&S上榜　揭逾9成咖啡含致癌物除害劑1款踩界上限｜附10款無毒即溶咖啡