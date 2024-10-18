吸塵機推介2024︱消委會+《LDK》評測30款無線吸塵機　13款獲高分推薦吸淨力強持久寧靜

▲ 消委會+《LDK》評測30款無線吸塵機，13款吸淨力佳獲高分推介！平價品牌勝過Dyson。

【消委會吸塵機推介2024／吸塵機推介2024／吸塵機推薦／消委會吸塵機評測/Dyson/無線吸塵機推介】家中必備吸塵機，市面上林林總總品牌究竟邊款最好用？消委會及日本家品雜誌《LDK》先後測試過市面上共30款無線直立式吸塵機，售價由百元價位至近萬元不等，當中進行包括吸淨力、續航力、寧靜程度、使用方便程度等測試，最後推介總評高分的款式；其中有平價品牌表現力勝過名牌Dyson。

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吸塵機推介︱消委會推薦總評4星吸塵機

本港消委會曾測試市面上20款無線直立式吸塵機，比較各款的「電池續航力及吸力維持表現」、「吸淨能力」、「省電程度」、「寧靜程度」及「使用方便程度」。最後綜合評分，選出4款整體表現較佳的4星款式：

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1. Miele Triflex HX2 Cat&Dog

2. Dyson V12 Detect Slim Absolute

3. Dyson V15 Detect Absolute

4. LG A9T-Ultra

吸塵機推介2024︱《LDK》推薦高CP值吸塵機

另外，日本家品雜誌《LDK》測試10款直立式吸塵機，樣本被分為售價約$1200以下平價款式、$3000以下中價款式，及$3000以上高價款式。測試著重於吸塵機的吸淨力及易用程度，另外亦就集塵方式、毛髮防纏及靜音效能作比較。最終評測出在全方位表現均較理想的A+級、A級及B級推介。其中一款售價僅為千元以下，媲美要價$3000以上的名牌Dyson。

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1. Siroka SV-S271

2. Dyson V12 Detect Slim Complete

3. Toshiba VC-CLW31

4. Hitachi PKV-BK3K

5. Tansu Gen SA06

6. Iris Ohyama SBD-200P-W

7. Sharp RACTIVE Air EC-AR8

8. Makita CL116DWI

消委會吸塵機｜2大選購貼士

消委會提醒選購吸塵機時，要留意以下兩點：

1. 注意保用期

代理商大多只提供1至2年保用，個別代理為變頻無刷摩打提供10年保用。

2. 注意配件售價

配件方面，額外購買可拆式充電池或更換內置式電池的費用由$499至$1,500，其他耗材例如隔塵網的幀用由$46至$500，部分耗材可水洗重用，有些則只能輕敲或旋轉撥動濾網去除塵粒。

同場加映：消委會推介電飯煲

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1. Panasonic SR-JHS10

2. 象印NP-HBQ10

3. TIGER JKW-A10S

4. Panasonic SR-ND10

5. TOSHIBA RC-10NMFIH

6. imarflex IRC-YH30B

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