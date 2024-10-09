超市大搜查︱《LDK》+ 消委會推介13款無線吸塵機清潔之王　百元平價款吸力媲美近萬元名牌

▲ 《LDK》+ 消委會推介13款無線吸塵機清潔之王 百元平價款吸力媲美近萬元名牌

【吸塵機/無線吸塵機/直立式吸塵機/消委會推介/LDK推介/高CP值吸塵機/Dyson吸塵機/高吸力吸塵機/平價吸塵機】近年無線直立式吸塵機大受歡迎，是愛整潔的家中必備用品。消委會及日本家品雜誌《LDK》先後測試過市面上共30款無線直立式吸塵機，售價由百元價位至近萬元不等，當中進行包括如吸淨力、續航力、寧靜程度、使用方便程度等測試，最後有13款獲得總評高分推介。

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超市大搜查︱消委會推介4款總評4星吸塵機

本港消委會測試市面上20款無線直立式吸塵機，比較各款的「電池續航力及吸力維持表現」、「吸淨能力」、「省電程度」、「寧靜程度」及「使用方便程度」。最後綜合評分，選出4款整體表現較佳的4星推介：

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超市大搜查︱《LDK》推介9款高CP值吸塵機

另外，日本家品雜誌《LDK》測試10款直立式吸塵機，樣本被分為售價約$1200以下平價款式、$3000以下中價款式，及$3000以上高價款式。測試著重於吸塵機的吸淨力及易用程度，另外亦就集塵方式、毛髮防纏及靜音效能作比較。最終評測出1款A+級、1款A級及7款B級，在全方位表現均較理想的推介。其中一款售價僅為千元以下，媲美要價$3000以上的名牌Dyson。

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超市大搜查︱同場加映：消委會精選11款高分安全牙膏

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