飲食攻略丨咖啡每日飲超過這杯數中風機率增40%　研究揭喝1款飲品反降3成發病率

【咖啡／綠茶／紅茶／中風風險／高血壓】咖啡是不少都市人的必備之物，但也要注意飲用份量。外國一項研究指出，每天飲用超過4杯咖啡，中風風險可增加近4成，而飲用相同數量的茶飲，卻可以降低中風風險。

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飲食攻略丨咖啡每日飲超過這杯數中風風險增近4成

根據外媒報道，一項來自32個國家26,950人參與的國際研究數據分析發現，每天飲4杯以上的咖啡，會使首次中風風險增加37%；每天飲用3杯或更少的咖啡，則與中風風險之間沒有明顯關聯。

值得注意的是，飲用相同數量的任何茶類，反而能將中風風險降低19%。而每天飲3至4杯的紅茶（例如伯爵茶或早餐茶）更可將中風風險降低29%；同樣杯數的綠茶則可將風險降低27%。

研究人員表示，咖啡的咖啡因含量高於茶，每8盎司（約等於226克）一杯咖啡含有約80至100毫克的咖啡因，而茶則約含50毫克。研究顯示，咖啡因會促進腎上腺素的釋放，從而增加心率和血壓。長期下來，這些影響可能會損害大腦中的血管，增加血栓和中風風險。

飲食攻略｜11種人士不宜飲咖啡

不過，黃軒醫生指出，雖然飲咖啡有不少益處，但並非人人適合飲用，他列出以下11種人士不宜飲用咖啡：

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