汪建民病逝︱汪建民罹肺腺癌離世終年56歲　醫揭8症狀「常被誤認感冒」75%發現已末期

▲ 汪建民罹肺腺癌離世終年56歲

台灣藝人汪建民於去年11月檢查出患肺腺癌第4期，經治療原本稍有好轉可復出工作，不料8月底再身體轉差，癌細胞侵蝕全身骨頭，於9月初再度入院。據汪建民家人發佈最新消息，汪建民日前醫院病逝，享年56歲。

汪建民病逝︱汪建民歷痛苦化療一度求死

汪健民是台灣藝人，因飾演《台灣靈異事件》鐵頭警官而走紅，可是不煙不酒及有運動習慣的他卻罹患肺腺癌。當時癌細胞從右肺擴散至頸椎，連腦部也出現2顆腫瘤。他曾上台灣電視節目透露，他在去年10月發現背後劇痛，之後求醫確定罹癌後，醫師建議接受電療和化療。原本預計進行80次電療：「但在完成65次時，醫師告訴我可以停止了，只需定期追蹤。」腫瘤從原本的9公分縮小到3公分。

除了電療，汪健民在入院開刀後，還接受過9次化療。接受治療期間的他失去味覺、甩光頭髮，體重由89公斤跌到77公斤，暴瘦整整12公斤。他又指右肺的大腫瘤會影響呼吸，而腦中的腫瘤又會導致癲癇，他需服食抗癲癇藥以防止走路時跌倒。

可是後續化療產生許多後遺症，例如無法進食、眼窩凹陷、身體變形等，他坦言在化療進行到第3次、第4次時，曾一度向老天祈求：「拜託把我帶走」，不想再面對這些痛苦。

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汪建民病逝︱肺腺癌被稱「無聲殺手」

「肺腺癌」被形容為「無聲殺手」，屬非小細胞肺癌之一。據統計數字顯示，本港平均每年有約3000宗肺腺癌新症確診個案。肺腺癌與一般肺癌略有不同，肺腺癌未必與吸煙有關係，患者相對較年輕。肺腺癌的起因至今未能確認，有機會與環境污染，空氣內出現放射性氣體有關。

台北慈濟醫院胸腔外科主治醫生程建博曾表示，肺腺癌是肺癌其中一種，超過6至7成患者都是肺腺癌，而肺腺癌初期症狀不明顯，常被誤認為是感冒，近75%肺癌病患，發現時已到第四期。

程醫生表示，肺腺癌多長在肺部較邊緣的位置，以上肺葉居多，是人體空氣吸進後容易到達的地方，推測肺腺癌和空氣污染、油煙等環境因素較為相關。

程醫生提醒，很多人出現有症狀再檢查時，都可能已接近晚期，僅約兩成能手術切除，存活率在癌症當中算較差，因此若有吸菸史者（含二手菸）、長期暴露在油煙環境的廚師及家庭主婦、暴露工廠廢氣或特殊汙染環境者（如建築工人、油漆工人、礦工等）、肺結核病史、肺纖維化、癌症家族史等都是高危險族群，要定期做肺部檢查。

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