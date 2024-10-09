  • 27°C
香港時間：2024109日 (三) 16:49
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 施政報告2024 乳癌 親子模仿大賽 名校專區 超市大搜查 藥物百科 北上攻略 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

牙醫歌手｜許廷鏗出席友邦獎學金頒獎禮　Alfred以自身經歷鼓勵學生：要相信自己

升學教育

撰文： 王明芳

發布時間： 7 分鐘前

最後更新： 5 分鐘前

分享：

分享：

熱門 施政報告2024 乳癌 親子模仿大賽 名校專區 超市大搜查 藥物百科 北上攻略 高才通 會員有獎 Executive Mommy

歌手許廷鏗（Alfred）出席AIA獎學金頒獎禮勉勵學生。

歌手許廷鏗（Alfred）早前出席2024年友邦獎學金頒獎禮，與第四屆獲獎學生及首屆友邦獎學金的畢業生代表就主題「健康長久好生活」進行交流，分享如何活出「健康長久好生活」及在實踐路上遇到的挑戰及得著。

許廷鏗席上分享個人經歷，適逢昨日發布新歌《自然光》，許廷鏗更於現場首唱新歌，指個人經歷造就今天的自己，雖然一路走來或會遇上困難和對未知的不安，但只要相信自己，達到目標時就會覺得一切都值得，以鼓勵同學勇往向前。

點擊圖片放大
+5
+4

作為香港樂壇首位「牙醫歌手」的許廷鏗為港大校友，Alfred曾就讀聖若瑟書院及德瑞國際學校（預科），其後入讀港大牙醫學士課程，畢業後取得牙醫執照。2016年，Alfred曾發文恭喜母校香港大學成為世界第一的牙科學院，當時他更寫道：「好榮幸從這裡出身！」

2009年參加《超級巨聲》後加入樂壇，一直兼顧牙醫與歌手身份至今，並於2021年10月成立個人唱片公司。

最新影片：

童學園
關愛校園｜台山商會學校培育人才46載　以五「寶」啟發潛能視學生如瑰寶

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】

【中小學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

JUPAS選科｜中大神秘學系只收1名學生　被當「水泡科」實際超難入有1位藝人是舊生
16:42 2024/07/19
JUPAS選科｜中大神秘學系只收1名學生　被當「水泡科」實際超難入有1位藝人是舊生
學霸港姐｜馮盈盈考獲營養學一級榮譽碩士　全靠高效記憶法+聽1種音樂提升專注力
21:02 2024/06/21
學霸港姐｜馮盈盈考獲營養學一級榮譽碩士　全靠高效記憶法+聽1種音樂提升專注力
港產機師｜盛勁為公屋出身考入港大成機師　遇乘客機艙暈倒執行1措施緊急應變
20:36 2024/06/18
港產機師｜盛勁為公屋出身考入港大成機師　遇乘客機艙暈倒執行1措施緊急應變

你可能感興趣

JUPAS選科｜中大神秘學系只收1名學生　被當「水泡科」實際超難入有1位藝人是舊生
16:42 2024/07/19
JUPAS選科｜中大神秘學系只收1名學生　被當「水泡科」實際超難入有1位藝人是舊生
學霸港姐｜馮盈盈考獲營養學一級榮譽碩士　全靠高效記憶法+聽1種音樂提升專注力
21:02 2024/06/21
學霸港姐｜馮盈盈考獲營養學一級榮譽碩士　全靠高效記憶法+聽1種音樂提升專注力
港產機師｜盛勁為公屋出身考入港大成機師　遇乘客機艙暈倒執行1措施緊急應變
20:36 2024/06/18
港產機師｜盛勁為公屋出身考入港大成機師　遇乘客機艙暈倒執行1措施緊急應變
大學教育 香港大學 娛樂人物職業 歌手 牙醫 許廷鏗

最高瀏覽

癌症殺手︱汪建民罹肺腺癌離世終年56歲　不煙不酒卻患癌 歷痛苦化療一度求死
癌症殺手︱汪建民罹肺腺癌離世終年56歲　不煙不酒卻患癌 歷痛苦化療一度求死
萬寧事件丨港女稱萬寧購物被誤會偷竊　遭箍頸拖行後揭施暴者身份感吃驚
萬寧事件丨港女稱萬寧購物被誤會偷竊　遭箍頸拖行後揭施暴者身份感吃驚
急症室最長等候時間（10月09日 時間12:05）
急症室最長等候時間（10月09日 時間12:05）
多位議員參觀機電署慘遭困𨋢逾20分鐘　署長同𨋢未能自救
多位議員參觀機電署慘遭困𨋢逾20分鐘　署長同𨋢未能自救
養肝習慣｜40歲女患乙肝惡化每日超慢跑逆轉肝功能　醫生推薦做半小時養肝排毒【附醫生推薦3大養肝食物】
養肝習慣｜40歲女患乙肝惡化每日超慢跑逆轉肝功能　醫生推薦做半小時養肝排毒【附醫生推薦3大養肝食物】