牙醫歌手｜許廷鏗出席友邦獎學金頒獎禮　Alfred以自身經歷鼓勵學生：要相信自己

▲ 歌手許廷鏗（Alfred）出席AIA獎學金頒獎禮勉勵學生。

歌手許廷鏗（Alfred）早前出席2024年友邦獎學金頒獎禮，與第四屆獲獎學生及首屆友邦獎學金的畢業生代表就主題「健康長久好生活」進行交流，分享如何活出「健康長久好生活」及在實踐路上遇到的挑戰及得著。

許廷鏗席上分享個人經歷，適逢昨日發布新歌《自然光》，許廷鏗更於現場首唱新歌，指個人經歷造就今天的自己，雖然一路走來或會遇上困難和對未知的不安，但只要相信自己，達到目標時就會覺得一切都值得，以鼓勵同學勇往向前。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

作為香港樂壇首位「牙醫歌手」的許廷鏗為港大校友，Alfred曾就讀聖若瑟書院及德瑞國際學校（預科），其後入讀港大牙醫學士課程，畢業後取得牙醫執照。2016年，Alfred曾發文恭喜母校香港大學成為世界第一的牙科學院，當時他更寫道：「好榮幸從這裡出身！」

2009年參加《超級巨聲》後加入樂壇，一直兼顧牙醫與歌手身份至今，並於2021年10月成立個人唱片公司。

最新影片：

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】

【中小學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】