  • 27°C
香港時間：2024109日 (三) 20:28
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 施政報告2024 乳癌 親子模仿大賽 名校專區 超市大搜查 藥物百科 北上攻略 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

動脈瘤｜動脈瘤無徵兆一破裂恐致命　揭5大常見位置+6種人高危【附動脈瘤破裂16大症狀】

都市病

撰文： 黃堯姿

發布時間： 2 小時前

分享：

分享：

熱門 施政報告2024 乳癌 親子模仿大賽 名校專區 超市大搜查 藥物百科 北上攻略 高才通 會員有獎 Executive Mommy

【動脈瘤／血管／破裂／前兆／血管瘤／成因／手術】血管有動脈瘤，猶如埋下一顆「不定時炸彈」。美國心臟學會分析動脈瘤生成未必有先兆，加上位置未明，更加對性命構成威脅。學會指出有６種人屬於高危族群，一旦出現頭痛、腹痛、背痛等異常症狀，就要小心。

最新影片：

Sick問識答
Sick問識答｜經常著高踭鞋恐致經痛？中醫拆解6大成因+調經宜忌

動脈瘤｜事前毫無先兆 ６種人屬高危

美國心臟學會（American Heart Association）在其網站指出，當動脈壁的某部分變弱，該部分可能會異常膨脹或擴大時，出現動脈瘤。動脈瘤成因有很多，有時原因不明，亦有可能是遺傳因素、主動脈疾病或是受傷有關。動脈瘤猶如人體內的「不定時炸彈」，因它毫無徵兆，惟一旦動脈瘤快速擴張或破裂，嚴重者可能會休克喪命。當中有６種人屬高危：

  • 有動脈瘤家族史
  • 患主動脈疾病或曾經受傷
  • 基因遺傳
  • 高血壓
  • 高膽固醇
  • 有吸煙習慣

動脈瘤｜動脈瘤破裂16大症狀

然而動脈瘤可以發生在身體的任何動脈中，不同部位的動脈瘤可能導致不同的症狀和風險。動脈瘤常見位置包括：主動脈（將血液從心臟輸送到全身的主要動脈）、腦動脈、膝後動脈、腸系膜動脈（供應腸道血液的動脈）和脾動脈。美國心臟學會提出，如出現以下１６種症狀，小心有可能是體內的動脈瘤破裂：

點擊圖片放大
+16
+15

動脈瘤｜4大健康習慣預防動脈瘤形成

美國心臟學會強調，如動脈瘤位置未明，恐對健康造成極大威脅。故此，建議可從血管造影、MRI、CT掃描或超音波等檢查，找出動脈瘤的確實位置，從而安排後續的醫療檢查和覆診。若情況嚴峻，醫生有可能會建議患者置入血管支架加強動脈壁，或以其他手術方式封閉動脈瘤區域，降低破裂風險。美國心臟學會亦建議維持良好生活習慣是預防的第一步：

  • 控制高血壓
  • 攝取健康食物
  • 恆常運動
  • 戒煙

相關文章：【嚴防心臟病】美國心臟協會推薦得舒飲食法 控制鈉攝取減高血壓風險【內附護心飲食5習慣】

實踐護心飲食5方法

事實上，英國營養基金會亦在早年指出以下5大有助護心的飲食習慣：

點擊圖片放大
+6
+5

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

相關文章

【嚴防心臟病】美國心臟協會推薦得舒飲食法　控制鈉攝取減高血壓風險【內附護心飲食5習慣】
17:33 2023/05/12
【嚴防心臟病】美國心臟協會推薦得舒飲食法　控制鈉攝取減高血壓風險【內附護心飲食5習慣】
【超市大搜查】不飽和脂肪助維持心血管健康　營養師推薦9款護心堅果醬
18:33 2023/05/17
【超市大搜查】不飽和脂肪助維持心血管健康　營養師推薦9款護心堅果醬
【護心食物】哈佛醫學院認證「11種降膽固醇食物」　每周吃2次高脂肪魚類可護心
18:57 2023/06/08
【護心食物】哈佛醫學院認證「11種降膽固醇食物」　每周吃2次高脂肪魚類可護心
飲食攻略︱40歲後抗衰老餐單　醫生推介18款食物護心血管防失智
19:19 2024/06/05
飲食攻略︱40歲後抗衰老餐單　醫生推介18款食物護心血管防失智
飲食攻略｜延緩衰老/保護心臟/降腸癌+腦退化風險　6大必吃黑色食物越食越年輕
18:45 2024/04/30
飲食攻略｜延緩衰老/保護心臟/降腸癌+腦退化風險　6大必吃黑色食物越食越年輕
心肌梗塞｜心臟科名醫突心梗自救過程超驚險　警告急救做錯2件事恐猝死【附護心／減膽固醇食物一覽】
17:19 2024/09/19
心肌梗塞｜心臟科名醫突心梗自救過程超驚險　警告急救做錯2件事恐猝死【附護心／減膽固醇食物一覽】

你可能感興趣

【嚴防心臟病】美國心臟協會推薦得舒飲食法　控制鈉攝取減高血壓風險【內附護心飲食5習慣】
17:33 2023/05/12
【嚴防心臟病】美國心臟協會推薦得舒飲食法　控制鈉攝取減高血壓風險【內附護心飲食5習慣】
【超市大搜查】不飽和脂肪助維持心血管健康　營養師推薦9款護心堅果醬
18:33 2023/05/17
【超市大搜查】不飽和脂肪助維持心血管健康　營養師推薦9款護心堅果醬
【護心食物】哈佛醫學院認證「11種降膽固醇食物」　每周吃2次高脂肪魚類可護心
18:57 2023/06/08
【護心食物】哈佛醫學院認證「11種降膽固醇食物」　每周吃2次高脂肪魚類可護心
健康問題 健康養生 養生 膽固醇 高血壓 心臟病

最高瀏覽

港女稱連鎖護理用品店購物被誤會偷竊　遭箍頸拖行後揭施暴者身份感吃驚
港女稱連鎖護理用品店購物被誤會偷竊　遭箍頸拖行後揭施暴者身份感吃驚
多位議員參觀機電署慘遭困𨋢逾20分鐘　署長同𨋢未能自救
多位議員參觀機電署慘遭困𨋢逾20分鐘　署長同𨋢未能自救
急症室最長等候時間（10月09日 時間16:05）
急症室最長等候時間（10月09日 時間16:05）
預防乳癌︱常吃雞翼增患乳癌風險？　專家拆解雞翼激素迷思大推12種防癌食物
預防乳癌︱常吃雞翼增患乳癌風險？　專家拆解雞翼激素迷思大推12種防癌食物
男神崩壞丨37歲亞洲男神脹爆現身　李敏鎬顏值大崩壞遭群嘲
男神崩壞丨37歲亞洲男神脹爆現身　李敏鎬顏值大崩壞遭群嘲