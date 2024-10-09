動脈瘤｜動脈瘤無徵兆一破裂恐致命　揭5大常見位置+6種人高危【附動脈瘤破裂16大症狀】

【動脈瘤／血管／破裂／前兆／血管瘤／成因／手術】血管有動脈瘤，猶如埋下一顆「不定時炸彈」。美國心臟學會分析動脈瘤生成未必有先兆，加上位置未明，更加對性命構成威脅。學會指出有６種人屬於高危族群，一旦出現頭痛、腹痛、背痛等異常症狀，就要小心。

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動脈瘤｜事前毫無先兆 ６種人屬高危

美國心臟學會（American Heart Association）在其網站指出，當動脈壁的某部分變弱，該部分可能會異常膨脹或擴大時，出現動脈瘤。動脈瘤成因有很多，有時原因不明，亦有可能是遺傳因素、主動脈疾病或是受傷有關。動脈瘤猶如人體內的「不定時炸彈」，因它毫無徵兆，惟一旦動脈瘤快速擴張或破裂，嚴重者可能會休克喪命。當中有６種人屬高危：

有動脈瘤家族史

患主動脈疾病或曾經受傷

基因遺傳

高血壓

高膽固醇

有吸煙習慣

動脈瘤｜動脈瘤破裂16大症狀

然而動脈瘤可以發生在身體的任何動脈中，不同部位的動脈瘤可能導致不同的症狀和風險。動脈瘤常見位置包括：主動脈（將血液從心臟輸送到全身的主要動脈）、腦動脈、膝後動脈、腸系膜動脈（供應腸道血液的動脈）和脾動脈。美國心臟學會提出，如出現以下１６種症狀，小心有可能是體內的動脈瘤破裂：

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動脈瘤｜4大健康習慣預防動脈瘤形成

美國心臟學會強調，如動脈瘤位置未明，恐對健康造成極大威脅。故此，建議可從血管造影、MRI、CT掃描或超音波等檢查，找出動脈瘤的確實位置，從而安排後續的醫療檢查和覆診。若情況嚴峻，醫生有可能會建議患者置入血管支架加強動脈壁，或以其他手術方式封閉動脈瘤區域，降低破裂風險。美國心臟學會亦建議維持良好生活習慣是預防的第一步：

控制高血壓

攝取健康食物

恆常運動

戒煙

實踐護心飲食5方法

事實上，英國營養基金會亦在早年指出以下5大有助護心的飲食習慣：

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