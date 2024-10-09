名人家居｜周杰倫1.7億豪宅360度俯瞰台北美景　為子女設多個遊樂區+夢幻粉紅城堡

▲ 天王周杰倫的豪宅有氣派得來又設置不少小朋友設施，非常溫馨！

【周杰倫/昆凌/台北/周杰倫豪宅】台灣天王周杰倫（周董）與太太昆凌婚後育有三名子女，成為好丈夫好爸爸，而出名孝順的周董婚後仍跟母親同住，所以家裡空間一定要足夠，他早於數年前斥資約1.7億港元購下台北十大豪宅之一的「和平大苑」頂樓複式單位，豪宅除了設有觀景台360度俯瞰台北美景外，周董又事事以小朋友為先，在家中不同角落特設遊樂區，又為女兒訂製粉紅色城堡，相當sweet！

周杰倫豪宅｜意大利名設計師操刀設計

周董不時在社交平台分享日常，因此令豪宅多角度曝光！他現居的「和平大苑」頂樓複式單位，據知當年以6.6億新台幣購入，當時兌換港幣的話，約1.7億元，單位面積逾9,500呎，大廳更請來意大利設計師Lorenzo Tondelli親自操刀，他就曾在社交平台上載客廳照片，並留言：「Home」。相中可見客廳面積闊落，以米色為主色，綴以木系裝潢，兩邊都有落地大玻璃，有氣派得來又不失時尚格調。

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周杰倫豪宅｜360度觀景台俯瞰全台北美景

至於豪宅最架勢的地方，一定非360度空中花園觀景台莫屬，周董跟太太也不時在觀景台打卡，又招呼朋友到空中花園相聚，一班朋友邊聊天邊欣賞眼前無阻隔的美景，感覺寫意；周董又熱愛收藏藝術品，他的書櫃放了不少模型公仔，價值不菲。

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周杰倫豪宅｜為女兒打造公主城堡

痛錫子女的周董當然少不了在豪宅增設小朋友設施，知道愛女Hathaway喜歡粉紅色，便為她打造粉紅城堡，他也曾在社交平台分享：「我為家裡小公主打造了粉紅色城堡，但為甚麼是粉紅色呢？因為我也喜歡。」城堡更貼滿英文單字，寓學習於娛樂，旁邊就是而且還有超大玻璃窗，可以欣賞美麗日落。

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周杰倫豪宅｜周圍都有小朋友遊樂區

而周董又非常重視子女的藝術發展，除了安排小朋友學琴，也會讓他們玩顏料學畫畫，有次周董上載的照片中，見到大女和二仔趴在地下用顏料畫畫，地上就鋪上一張超大錫箔紙地墊防地板染色，但小朋友全身和手腳都沾上顏色，他搞笑留言：「藝術家的誕生就是家裡不能怕髒」。

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周杰倫豪宅｜望住翠綠山景練琴

琴藝高超的周杰倫，家中一定有一座大鋼琴，小朋友也有遺傳他的音樂天份，他分享過自己和太太陪伴女兒練琴的照片，照片見到豪宅有一條長樓梯，而且放鋼琴位置座擁翠綠山景，相當吸睛！周董也曾分享深夜彈琴的影片，惹來網民批評：「吵到鄰居了」，隨後周董回應：「我有想過 但我家沒鄰居 謝謝」，充滿霸氣！

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