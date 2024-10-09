飲食優惠｜九龍城大閘蟹放題震憾優惠每位$10 無限追加大閘蟹+任食蟹粥/蟹粉撈麵/蟹油雞煲
撰文： 林綺玲
發布時間： 14 分鐘前
【飲食優惠/大閘蟹放題/$10大閘蟹】秋風起，是食大閘蟹好時機！KKday明日（10日）10am開賣「九龍城等等HEA」88分鐘大閘蟹任飲任食放題，每位$10！可無限追加大閘蟹、蟹粉前菜、台式食品及飲品，餐廳曾獲滔滔日日有食神梁文韜全力推介，一家人愛拆蟹絕對不能錯過！
最新影片推介：
在「等等Hea大閘蟹放題」可任食大閘蟹公、大閘蟹乸、蟹粉水餃、生滾大閘蟹粥、小碗瀑布蟹粉撈麵/飯、蟹油香辣雞煲、台式腸蟹粉糯米飯、蟹粉澎湖花枝丸、蟹粉爆汁貢丸、蟹汁多春魚、蟹粉滷肉時菜、萬華街滷肉飯、士林鹽酥雞粒、手工薑茶芋圓、厚燒鰻魚，食物款式輪流供應。
另可任飲台式飲品包括黑糖珍珠奶茶、菠蘿四季春、芒果綠茶、冬瓜檸檬、桂圓紅棗茶、黑糖薑母茶、古早冬瓜茶等。
大閘蟹放題優惠詳情：
【KKday 10月慶典限量搶–$10/位】
88分鐘大閘蟹放題
（約3-4両大閘蟹公及約3両蟹乸）
優惠價：$10/位（原價$789/位）
【KKday 10月慶典限量搶–買一送一】
88分鐘大閘蟹放題
（約4-5両大閘蟹公及約3両半蟹乸）
優惠價：$898/2位，平均$449/位（原價$1,798/2位）
【KKday快閃限量優惠–59折】
88分鐘大閘蟹放題
（約3-4両大閘蟹公及約3両蟹乸）
優惠價：$468/位（原價$789/位）
*可以$38加購任飲話梅花雕王/青島純新啤酒
【KKday快閃限量優惠–62折】
88分鐘大閘蟹放題
（約4-5両大閘蟹公及約3両半蟹乸）
優惠價：$558/位（原價$899/位）
*可以$38加購任飲話梅花雕王/青島純新啤酒
【KKday快閃限量優惠–6折】
88分鐘大閘蟹放題
（約5-6両大閘蟹公及約4両蟹乸）
優惠價：$658/位（原價$1,098/位）
*可以$38加購任飲話梅花雕王/青島純新啤酒
*以上現場另收加一服務費，週末另收附加費
預訂優惠期：2024年10月10日10:00至10月16日23:59
用餐日期：2024年10月11日至11月30日
地址：九龍城福佬村道41號地下等等HEA台式料理
預訂網址：【KKday網站】
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