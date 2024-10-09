飲食優惠｜九龍城大閘蟹放題震憾優惠每位$10　無限追加大閘蟹+任食蟹粥/蟹粉撈麵/蟹油雞煲

▲ 九龍城「九龍城等等HEA」大閘蟹放題震憾優惠每位$10，可無限追加大閘蟹，以及任食蟹粥、蟹粉撈麵、蟹油雞煲等。

【飲食優惠/大閘蟹放題/$10大閘蟹】秋風起，是食大閘蟹好時機！KKday明日（10日）10am開賣「九龍城等等HEA」88分鐘大閘蟹任飲任食放題，每位$10！可無限追加大閘蟹、蟹粉前菜、台式食品及飲品，餐廳曾獲滔滔日日有食神梁文韜全力推介，一家人愛拆蟹絕對不能錯過！

最新影片推介：

在「等等Hea大閘蟹放題」可任食大閘蟹公、大閘蟹乸、蟹粉水餃、生滾大閘蟹粥、小碗瀑布蟹粉撈麵/飯、蟹油香辣雞煲、台式腸蟹粉糯米飯、蟹粉澎湖花枝丸、蟹粉爆汁貢丸、蟹汁多春魚、蟹粉滷肉時菜、萬華街滷肉飯、士林鹽酥雞粒、手工薑茶芋圓、厚燒鰻魚，食物款式輪流供應。

另可任飲台式飲品包括黑糖珍珠奶茶、菠蘿四季春、芒果綠茶、冬瓜檸檬、桂圓紅棗茶、黑糖薑母茶、古早冬瓜茶等。

▼ 點擊圖片放大 +9 +8

大閘蟹放題優惠詳情：

【KKday 10月慶典限量搶–$10/位】

88分鐘大閘蟹放題

（約3-4両大閘蟹公及約3両蟹乸）

優惠價：$10/位（原價$789/位）

【KKday 10月慶典限量搶–買一送一】

88分鐘大閘蟹放題

（約4-5両大閘蟹公及約3両半蟹乸）

優惠價：$898/2位，平均$449/位（原價$1,798/2位）

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

【KKday快閃限量優惠–59折】

88分鐘大閘蟹放題

（約3-4両大閘蟹公及約3両蟹乸）

優惠價：$468/位（原價$789/位）

*可以$38加購任飲話梅花雕王/青島純新啤酒

【KKday快閃限量優惠–62折】

88分鐘大閘蟹放題

（約4-5両大閘蟹公及約3両半蟹乸）

優惠價：$558/位（原價$899/位）

*可以$38加購任飲話梅花雕王/青島純新啤酒

【KKday快閃限量優惠–6折】

88分鐘大閘蟹放題

（約5-6両大閘蟹公及約4両蟹乸）

優惠價：$658/位（原價$1,098/位）

*可以$38加購任飲話梅花雕王/青島純新啤酒

*以上現場另收加一服務費，週末另收附加費

預訂優惠期：2024年10月10日10:00至10月16日23:59

用餐日期：2024年10月11日至11月30日

地址：九龍城福佬村道41號地下等等HEA台式料理

預訂網址：【KKday網站】

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】

【中小學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】