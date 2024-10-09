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劏房奇則｜港島區1房1廳獨立廁所月租$XXXX 　老外質疑業主竟放租蚊型單位瞓架空床

家事百科

撰文： 王明芳

發布時間： 21 分鐘前

最後更新： 11 分鐘前

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熱門 施政報告2024 乳癌 親子模仿大賽 名校專區 超市大搜查 藥物百科 北上攻略 高才通 會員有獎 Executive Mommy

港島區有1房1廳獨立廁所月租$XXXX，一名外國人質疑單位太小，還要睡架空床，不能相信業主竟敢放租。

【劏房放租/分租套房/租樓】香港寸金尺土，分租套房和劏房的確是一種受歡迎的租屋選擇，尤其對於學生和新移民來說。近日，一位外國人將港島區一個樓盤截圖轉載到外國社交平台，質疑單位太小又要睡架空床，「居然有人還膽敢發佈這種房間出租」？這引起了眾多香港網民的回應，並讚揚這個價格在鄰近地鐵站的情況下算是便宜！

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劏房奇則｜凌空設計下置雜物

這則帖文於Facebook的「Find Your Room In Hong Kong」討論區刊登，該區是全英文似乎供外國人瀏覽。出租帖文內容為港島北角區的一個單位，1房但廚廁是共用的，打開門只見一張架空床，凌空設計下面可放雜物。雖然房間面積不大，但整體環境仍然乾淨整齊，並且設有窗戶通風。當中提到的租盤月租僅為$3500，距離北角地鐵站僅需步行1分鐘，周邊有餐廳及免費高速無線網路，還提供每週三次的家務清潔服務。

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劏房奇則｜網民意見兩極 抵租VS悲哀

網民認為這個價格在香港相對合理，紛紛留言支持，表示「這豈不是便宜得離譜？」、「一個乾淨的浴室和獨立的淋浴空間，全部花費$3500？我會租它」，「對於來香港上大學（例如香港大學）的學生來說會很受歡迎。」然而，也有少部分網民對此類型的租盤表示不滿，認為不應該將這樣的房間放租，甚至覺得這反映出香港住房市場的悲哀。有網民表示：「這裡的評論告訴你房間有多好，說明肯定有需求，這是一個非常令人沮喪的情況。」

後來有網民斥責，因為這名外國人的轉載，屋主收到大量客人詢問價格，並且已經將房間出租給了比他要價更高的人！讓本想租用該單位的網民很快被搶空。

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